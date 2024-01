Une première en Afrique: le Maroc se lance dans la production d’électricité sans carbone

L’ONEE, Nareva et GE Vernova ont signé un mémorandum d’entente pour la décarbonation de la centrale électrique à fuel de Laâyoune.. ONEE

La branche Gas Power de GE Vernova, l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), et Nareva s’associent pour la décarbonation de la centrale électrique à fuel de Laâyoune. C’est ce qu’indique le quotidien Aujourd’hui le Maroc, dans son édition du 1er février, précisant que les trois partenaires viennent d’annoncer la signature d’un mémorandum d’entente. Ce dernier porte sur leur collaboration dans la réalisation d’une étude de faisabilité dont le but sera de développer des solutions communes pour décarboner cette centrale, qui est alimentée par trois turbines à gaz GE Vernova à haute performance de type 6B.

«Celle-ci sera ainsi la première en Afrique à utiliser de l’hydrogène vert pour alimenter les turbines à gaz 6B de GE Vernova», lit-on. Cet accord constitue une étape importante en ouvrant la voie à l’accélération de l’intégration de l’hydrogène dans le mix énergétique national, permettant ainsi de réduire aussi bien la dépendance aux énergies conventionnelles que les émissions de gaz à effet de serre.

Cité par le quotidien, Aymane Taud, PDG de Nareva, souligne que Nareva «s’appuiera sur son leadership dans le domaine des énergies renouvelables pour continuer à contribuer activement à l’avancement des objectifs énergétiques nationaux et à la décarbonation compétitive du continent».

Dans le cadre de cet accord, les trois parties entreprendront des études d’évaluation technico-économiques pour ainsi convertir la centrale thermique de Laâyoune de 99 mégawatts (MW), actuellement alimentée au fioul lourd, pour un fonctionnement à l’hydrogène.

La collaboration portera, dans un premier temps, sur la turbine à gaz qui sera convertie pour un fonctionnement à 100% hydrogène. L’étude devrait être achevée dans un délai de deux années. Il s’agit, comme l’annoncent les trois parties, d’explorer une solution holistique intégrant toute la chaîne de valeur de production pour fournir 100% d’hydrogène vert en volume pour alimenter la turbine à gaz pendant les périodes de pic de consommation.

Partant de là, les résultats de l’évaluation pourraient ouvrir la voie à l’intégration à grande échelle des turbines à gaz avec de l’hydrogène vert dans le but de parvenir à une décarbonation à 100% de la centrale électrique de Laâyoune.

Aujourd’hui le Maroc rappelle que Laâyoune connaît actuellement un développement rapide, notamment via des projets axés sur les énergies renouvelables, et l’hydrogène. Le Maroc vise à accroître la production d’électricité renouvelable de sa part actuelle de 40% vers 52 % d’ici 2030.