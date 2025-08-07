En été, l’estuaire du Bouregreg ne désemplit pas

Dès le matin, la longue corniche s’anime avec ses promeneurs, tandis que des visiteurs s’installent aux terrasses des cafés sur les quais. Plus loin, sur les deux rives, des files de passagers attendent leur tour pour traverser le Bouregreg à bord d’embarcations traditionnelles.

Du côté de Salé, la marina moderne, aménagée par l’Agence de réaménagement de la vallée du Bouregreg, abrite une flottille de bateaux. Surfeurs, rameurs et voiliers en sortent pour prendre le large dans l’Atlantique. Cependant, ce ballet quotidien est parfois perturbé par la présence de baigneurs et de jet-skis, dont le trafic nautique excessif suscite des mises en garde de la part de certains visiteurs.