Société

En été, l’estuaire du Bouregreg ne désemplit pas

En été, la beauté de l’embouchure du Bouregreg attire beaucoup de monde.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 07/08/2025 à 18h56

VidéoPendant les vacances d’été, l’estuaire du Bouregreg, entre Rabat et Salé, attire de nombreux visiteurs qui s’adonnent aux sports nautiques et à la baignade.

Dès le matin, la longue corniche s’anime avec ses promeneurs, tandis que des visiteurs s’installent aux terrasses des cafés sur les quais. Plus loin, sur les deux rives, des files de passagers attendent leur tour pour traverser le Bouregreg à bord d’embarcations traditionnelles.

Du côté de Salé, la marina moderne, aménagée par l’Agence de réaménagement de la vallée du Bouregreg, abrite une flottille de bateaux. Surfeurs, rameurs et voiliers en sortent pour prendre le large dans l’Atlantique. Cependant, ce ballet quotidien est parfois perturbé par la présence de baigneurs et de jet-skis, dont le trafic nautique excessif suscite des mises en garde de la part de certains visiteurs.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 07/08/2025 à 18h56
#Bouregreg#Rabat#Salé

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Un nouvel écrin de verdure dans la vallée du Bouregreg à préserver coûte que coûte

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Reportage sur le Bouregreg: entre atouts touristiques et défis d’entretien

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

En images, l’autoroute de l’eau Sebou-Bouregreg, un projet royal vital pour les villes de Casablanca et Rabat

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Des soirées bien animées sur la corniche du Bouregreg

Articles les plus lus

1
France-Algérie: le détail des mesures décrétées par Macron contre le régime d’Alger
2
Tebboune ou la diplomatie de l’esbroufe pour masquer l’isolement de l’Algérie
3
Quand un aveugle attaque le Maroc…
4
Kamel Daoud et Christophe Gleizes: les autres otages de l’Algérie
5
Très Cher Maroc!
6
La rocade Sud-Ouest de Casablanca s’offre un nouveau visage
7
Les Hafsides de Bougie (1294- 1510): un destin pré-national algérien?
8
Souk El Had à Agadir: les commerçants sonnent l’alerte face à une crise commerciale inédite
Revues de presse

Voir plus