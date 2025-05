Reportage sur le Bouregreg: entre atouts touristiques et défis d’entretien

Considérée comme un circuit touristique important de Rabat, l’embouchure du Bouregreg offre d’abord une vue panoramique sur la célèbre kasbah des Oudayas, puis sur la façade atlantique. Dans cette zone, le trafic des petites embarcations reliant Rabat et Salé est particulièrement dense le week-end, de nombreux citoyens les utilisant pour se déplacer entre les deux villes. En cette saison printanière, les nombreux touristes apprécient la vue sur la mer, le fleuve et les Oudayas.

Toutefois ces derniers mois, l’hygiène et l’entretien des lieux laissent à désirer. De plus, les bruits des plongeons de dizaines de jeunes du quartier gâchent la beauté de l’endroit. De même, les équipements des cafés et restaurants situés sur la corniche mériteraient une remise à niveau.

La tour Mohammed VI de Rabat-Salé vue du Bouregreg. (Y.Mannan/Le360)

En dépit de ces questions, le fleuve Bouregreg et ses alentours restent un circuit touristique de valeur. On y trouve la tour Hassan, la tour Mohammed VI de Rabat-Salé, le mausolée Mohammed V ainsi que le Grand théâtre de Rabat.

Le Bouregreg est un fleuve long de 240 kilomètres dont le débit moyen s’élève à 23 m3/s. C’est une grande rivière qui prend sa source dans le Moyen Atlas à 1.627 mètres d’altitude au niveau du jebel Mtourzgane (province de Khémisset) et de Grou (province de Khénifra) et se jette dans l’océan Atlantique entre les villes de Salé au nord et Rabat au sud.