Des soirées bien animées sur la corniche du Bouregreg

Dès la fin de l’après-midi, des centaines de personnes venues des quartiers de Salé et de Rabat prennent d’assaut ce lieu devenu célèbre après avoir été réaménagé et réhabilité par la Société d’aménagement de la vallée du Bouregreg et les autorités locales. Cet endroit est très prisé également pour la fraicheur de la mer et des équipements qui y ont installés. On y trouvent des allées pour les promenades, des cafés et des restaurants.

Ceux qui en ont les moyens, peuvent admirer la beauté du site à partir de la péniche accostée sur le quai de la corniche. L’oued, non loin de l’embouchure, abrite parfois des compétitions de sports nautiques comme le jet-ski ou la voile. De temps à autres, l’esplanade accueille des groupes musicaux qui enchantent le public. Plusieurs personnes, interrogées par Le360, ont exprimé leur satisfaction quant à l’aménagement de cette corniche, également fréquentée par des touristes étrangers.