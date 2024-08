Transports: Rabat va se doter d’un réseau de Busway, long de 45 kilomètres

Les autorités de la capitale ont décidé d’accélérer la cadence en matière de mobilité et de transports. La société de développement local (SDL) Rabat Région Mobilité vient de lancer les études d’avant-projet d’un réseau de lignes de bus à haut niveau de service (BHNS, également appelé Busway) dans l’agglomération de Rabat-Salé-Témara.

«Compte tenu des échéanciers importants qui jalonnent l’agenda de la conurbation de Rabat-Salé-Témara, amenée à abriter des manifestations sportives des plus prestigieuses à l’horizon 2030, et s’inscrivant dans le cadre de la nouvelle vision des transports urbains promue par le ministère de l’Intérieur, axée sur le développement de BHNS, susceptible de renforcer l’offre des transports communs, il a été préconisé d’explorer un scénario évolutif en BHNS au niveau des tronçons précédemment étudiés en mode tramway», explique la SDL dans un document accompagnant l’appel d’offres.

Rappelons qu’en 2023, Rabat Région Mobilité avait déjà achevé les études de certains tronçons du schéma directeur du transport collectif en site propre (TCSP) en mode tramway, totalisant un linéaire d’environ 45 kilomètres.

Tronçon Section d’infrastructures tramway Ligne tramway du schéma directeur Longueur (km) A Al Irfane - Hay Riad Centre - Témara L3 13 B El Kariat - Salé El Jadida - Technopolis L2 6,8 C Yaacoub Al Mansour - Al Irfane L2 4 D Connexion L1 - Gare LGV - L2 L3 2,35 E Hay Nahda - El Youssoufia - Agdal L3 6,88 F Laayayda - Hay Essalam L5 7,7 A’ Hay Riad - Al Boustane L1 4,5 Total 45,23

Tronçon Madinat Al Irfane - Hay Riad Centre. Cette ligne prend origine au niveau du futur pôle d’échanges multimodal de Madinat Al Irfane et dessert le quartier Hay Riad. Elle s’insère au niveau des avenues Allal Al Fassi, Abdelkarim Al Khatib et Al Haour, et rejoint la Rocade Sud via l’avenue Abderrahim Bouabid, en passant devant les tours de l’ANCFCC.

Tronçon de la ville de Témara. Le projet vise à relier les principaux quartiers denses de Témara et sa gare ferroviaire aux zones traversées par le réseau de tramway existant. Cette section emprunte les avenues Abderrahim Bouabid, les Oudayas, Moulay Ismaïl, Mohammed Al Hayyani, Mohammed V et Moulay Hassan 1er. Arrivée à la gare ferroviaire, la ligne rejoint le futur centre de maintenance via l’avenue Hassan II.

Extension de la ligne L2: Yaacoub Al Mansour vers Madinat Al Irfane. Cette liaison crée une connexion entre les différentes zones de la ville de Rabat, notamment en reliant la L2 à la L1, offrant ainsi un maillage structurant pour les déplacements. Elle relie les deux stations terminus du tramway existant (Yaacoub Al Mansour et Madinat Al Irfane) en empruntant les avenues Al Majd, les Forces armées royales et Allal Al Fassi.

Extension de la ligne L2: El Kariat vers Sala Al Jadida - Technopolis. Cette section permet de desservir la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Salé, ainsi que toute la zone urbaine de Sala Al Jadida qui, au terme de son développement, prévoit d’accueillir plus de 300.000 habitants. Cette extension vise aussi à desservir la zone d’activités économiques de Technopolis, l’un des bassins d’emploi les plus importants de l’agglomération. De plus, la zone se transforme en un nouveau pôle universitaire avec la présence de l’Université internationale de Rabat (UIR) et de l’Université Mohammed VI polytechnique (UM6P). Cette ligne traverse les avenues de Zarbia, Outa Hsain, Moulay Rachid, Hassan II, Wahda, Bouregreg et Lalla Meriem, et longe ensuite la zone d’activités de Technopolis jusqu’à I’UM6P.

Desserte de la Gare LGV (Rabat-Agdal). La nouvelle gare Rabat-Agdal est située à 700 mètres de la L2 actuelle du réseau de tramway de Rabat-Salé, et à 1,8 km de la L1 du même réseau. La branche TCSP de l’Agdal permet d’une part d’assurer l’intermodalité Trains-TCSP, et d’autre part de créer une deuxième connexion entre les lignes L1 et L2 afin de faciliter l’exploitation du réseau. L’itinéraire précédemment étudié reliait les stations de Houria (Ligne 2) et Ibn Khaldoun, en empruntant les avenues Houria, Mohammed Triki, Ibn Al Ouazzani et Mahjoubi Ahardane.

Desserte de Hay Riad - Al Boustane. La section Hay Riad - Al Boustane dessert le bas du quartier Hay Riad en offrant une intermodalité avec la future gare ferroviaire du quartier. Elle dessert un certain nombre d’équipements structurants se développant le long des avenues Azzaytoune et Al Araar. L’itinéraire de cette section débute sur l’avenue Allal El Fassi à Hay Riad, se prolonge sur l’avenue Azzaitoune puis sur l’avenue Assanaoubar. La ligne se développe le long des avenues Al Araar, Attannoub et Annakhil, avant de traverser la rocade jusqu’à la future station terminus prévue à l’intersection de l’avenue l’Eucalyptus.

Desserte El Youssoufia à partir Agdal-Avenue France. La desserte Est de Rabat permet de relier le réseau TCSP aux quartiers denses de Youssoufia, Takkaddoum et Hay Nahda, en réponse à la forte demande en déplacements enregistrée dans cette partie de la capitale. Cette branche d’environ 6,9 km démarre du côté du quartier Agdal, au de l’intersection des avenues des Nations unies et Omar Ibn Al Khattab. Elle parcourt les avenues Omar Ibn Al Khattab, Tadla, Hoummane Al Fatouaki et Al Haouz, jusqu’à l’intersection avec l’avenue Belahcen El Ouzzani. La ligne empruntait cette artère, puis reprenait sa direction vers l’ouest sur l’avenue Ahmed Reda Guedira pour desservir le quartier Nahda.

Desserte de Laayayda - Hay Essalam. Cette extension du réseau permet de desservir le quartier de Hay Essalam, et d’offrir un transport en commun capacitaire aux populations résidant ans les quartiers de Hay Al Inbiaat, Dar IHamra et Hay Errahma.

La nouvelle ligne Salé Nord est une ligne nécessitant dans sa totalité la création de 7,5 km d’infrastructure nouvelle, répartie en deux sections: la ligne Salé Nord, depuis la station existante Zarbia, totalisant un linéaire de 6,2 km et empruntant les avenues Abdelkarim Al Khattabi, Abderrahim Bouabid, l’Aviation et Moulay Rachid; et le prolongement Nord de la ligne 1, depuis la station existante Hay Karima sur 1,3 km, en continuant le long de l’avenue Mohammed V.

L’alternative du BHNS vise à offrir un niveau et une qualité de service quasi comparables au tramway, en répondant à la fois aux besoins exprimés par les usagers actuels des bus et des grands taxis et au développement futur de la population et du territoire, souligne la SDL dans son document. Estimée à 2,75 millions d’habitants à l’horizon 2030, cette population devrait générer plus de 7.5 millions de déplacements quotidiens tous modes confondus.

Elle s’inscrit dans le cadre d’un processus évolutif en mettant en place une plateforme BHNS susceptible de se développer en une infrastructure de tramway dès la saturation du réseau, poursuit la même source.

Une alternative au mode tramway

Le réseau de tramway actuellement en service totalise un linéaire de 26,9 km, exploité en deux lignes avec un tronc commun de 3,4 km. Ce réseau est exploité avec 41 rames doubles, toutes remisées à partir du Centre de maintenance situé au terminus de la ligne L1 à Salé.

Le réseau a été construit en deux phases. La première a porté sur un linéaire de 19,5 km dans les deux villes de Rabat et Salé et a été mise en service en mai 2011. La seconde phase a consisté en la réalisation d’une extension de la ligne L2 sur un linéaire total de 6,9 km, été mise en service en février 2022.