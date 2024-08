Canicule ou pas, les eaux thermales de Moulay Yacoub attirent toujours autant de visiteurs

Considérée comme un véritable joyau touristique de la région Fès-Boulemane, Moulay Yacoub séduit dès le premier plongeon dans ses eaux thermales. C’est un lieu de pèlerinage incontournable pour de nombreux Marocains et membres de la diaspora, attirés par la promesse d’une santé retrouvée.

Les eaux de cette station jaillissent d’une profondeur de 1.500 mètres sous terre, atteignant une température de 54 degrés à leur sortie. Ce mélange naturel de minéraux, riche en soufre et en sel, est réputé pour ses bienfaits thérapeutiques, particulièrement efficaces contre les maladies de la peau et le rhumatisme.

Lors d’une visite récente à Moulay Yacoub, Le360 a recueilli les impressions positives de plusieurs visiteurs. L’un d’eux, fidèle à la station, témoigne de l’efficacité des bains thermaux. «Cela fait quelques années que je souffre de Psoriaris et que je consulte plusieurs médecins en vain. Depuis que je fréquente Moulay Yacoub, je suis satisfait et je remarque une nette amélioration de ma condition», déclare l’homme qui approche la soixantaine.

Lire aussi : Vidéo. La station thermale de Moulay Yacoub séduit toujours nationaux et étrangers

Pour d’autres, comme cette Marocaine installée en France, la visite à Moulay Yacoub est un passage obligé à chaque retour au pays. «À chaque visite au Maroc, je rends d’abord visite à ma famille, puis je file à Moulay Yacoub. Cette station a changé ma vie, mon arthrose s’est considérablement améliorée depuis que j’ai intégré cette visite à mon agenda de vacances», confie-t-elle.

Malgré la chaleur accablante de l’été, la station thermale ne désemplit pas. La renommée des eaux minérales de Moulay Yacoub en a fait l’une des principales destinations touristiques du pays, attirant tant les locaux que les visiteurs internationaux.

Lire aussi : Bien-être: voici à quoi ressemblent les nouveaux thermes publics de Moulay Yaâcoub

Adil Souri, directeur de la station thermale, explique que cette affluence croissante contribue de manière significative à l’économie locale. «Les eaux de Moulay Yacoub, riches en soufre et en sel, possèdent des propriétés chimiques et physiques uniques, avec une activité radioactive naturelle qui les rend très efficaces pour traiter les maladies de la peau et certains types de rhumatismes», détaille-t-il. «Elles aident également au massage et à la rééducation, ce qui attire non seulement les Marocains, mais aussi les étrangers en quête de soins naturels», précise-t-il.

«En cette période de l’année, le paysage touristique de la région connait une forte demande de la part des MRE. Malgré les temps chauds, la source thermale, ainsi que les hôtels et les auberges des environs se préparent à une forte affluence, qui devrait dynamiser le tourisme et stimuler l’économie locale», conclut le responsable.