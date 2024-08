Canicule. À Fès, la chaleur pousse les foules vers les parcs

À Fès, où le soleil brûle sans merci, les espaces verts se transforment à la tombée de la nuit en véritables salons en plein air où les habitants se retrouvent pour profiter de la fraîcheur relative du soir. Les familles, les jeunes et même les personnes âgées convergent vers ces havres de verdure pour échapper à la chaleur des maisons et des rues étroites.

Les allées des parcs s’animent, les rires des enfants remplacent le silence accablant du jour, et les vendeurs de thé et de sandwichs aménagent leurs stands en vue de la nuit. «La fraîcheur de ces espaces verts est d’autant plus précieuse que l’accès à la mer est compliqué pour beaucoup, du fait de l’éloignement des villes côtières. Que ce soit pour se détendre en famille, pratiquer des activités en plein air ou simplement profiter de la fraîcheur, ces espace verts sont devenus une véritable bouffée d’air frais pour les Fassis en quête de soulagement durant les périodes de chaleur intense», confie ce jeune trentenaire.

Quand le soir tombe, les familles s’empressent de quitter la fournaise des maisons pour se diriger vers ces espaces verts. «À Fès, quand la canicule s’installe, tout le monde cherche refuge contre la chaleur en sortant la nuit. Le soir, lorsque les températures deviennent plus clémentes, il est enfin possible de profiter d’un air frais. Ces sorties nocturnes offrent aux familles l’occasion de se détendre, de flâner dans les parcs ou de se promener dans les rues, loin de la chaleur oppressante du jour», ajoute ce Fassi.

Même les espaces moins connus, comme les petits parcs de quartier, se remplissent dès que l’air devient respirable. Les bancs, les allées et les pelouses deviennent des salons de maison à ciel ouvert. «Ces jardins deviennent une destination prisée par ceux qui cherchent à se rafraîchir. La chaleur intense qui règne pousse de nombreuses personnes à se rendre ici pour trouver un peu de répit. C’est notre seule échappatoire quotidienne», partage cet habitant.