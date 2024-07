Se rafraîchir en pleine canicule: cinq fausses bonnes idées à éviter

Alors qu’une vague de chaleur s’abat sur le Maroc depuis quelques semaines, chacun y va de son astuce pour faire baisser sa température corporelle. Pourtant, certains réflexes n’aident pas à faire baisser notre thermomètre corporel, bien au contraire. Passage en revue de ces fausses bonnes idées.

1. Boire un liquide glacé. Contrairement à ce l’on pourrait penser, ingurgiter une boisson glacée en période de forte chaleur ne rafraîchit pas. Et pour cause: l’organisme va alors dépenser beaucoup d’énergie pour réguler sa température, ce qui va entraîner une augmentation de la température du corps et sa déshydratation. À éviter donc: le thé ou l’eau glacés, mais aussi certaines boissons diurétiques telles que le café ou le thé.

2. Prendre une douche froide. Le corps n’est pas adepte des grands écarts de température et il est important d’éviter les contrastes trop importants. Par temps de chaleur, il est conseillé de prendre une douche à température tempérée, entre 20 et 22 degrés. Car dans le cas de la douche froide, l’organisme va réagir en luttant pour maintenir la température corporelle à 37°. On préférera plutôt se mouiller certaines parties du corps plusieurs fois par jour.

Lire aussi : 8 astuces pour se rafraîchir pendant la canicule

3. Régler la climatisation à une température trop basse. Comme dans les deux cas précédents, le contraste de température entre intérieur et extérieur perturbe notre métabolisme, qui va alors puiser dans son énergie pour se réguler, et donc se réchauffer.

4. Ouvrir grand les fenêtres en pleine journée. Lorsque les températures grimpent, le premier réflexe est d’ouvrir grand les fenêtres pour que l’air circule. Encore une fausse bonne idée, car de cette façon, l’air chaud s’engouffre à l’intérieur de l’habitation. On préférera au contraire fermer les volets, tout en entrouvrant les fenêtres pour laisser passer un filet d’air.

5. Diriger un ventilateur vers soi. C’est le réflexe que l’on a tendance à adopter, notamment la nuit quand la chaleur nous fait perdre le sommeil. Il est pourtant déconseillé d’orienter un ventilateur vers soi, car celui-ci propulse alors des allergènes dans notre direction. En outre, au bout de plusieurs heures d’exposition à un souffle frais en continu, les sinus et la gorge se dessèchent. Résultat, le lendemain matin: nez bouché, maux de tête ou angines. Sans compter que le ventilateur cause aussi une déshydratation qui peut se manifester par des crampes ou des contractions musculaires.