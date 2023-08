Tourisme: la destination Ifrane s’offre une «Cure de Jouvence»

Connue pour son lion emblématique, la destination Ifrane sort de sa tanière. A son positionnement «Nature» viennent de s’ajouter des éléments complémentaires visant à offrir une expérience touristique holistique.

Des segments tels que l’écotourisme, les sports, le tourisme médical et le bien-être viennent étoffer l’offre touristique, indique le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du mercredi 16 août. «Cette transformation vise à attirer des marchés émergents européens, africains et arabes, capitalisant sur la réputation d’Ifrane», lit-on.

Afin d’accroître la visibilité internationale d’Ifrane, une image distinctive est en train d’être façonnée sous le nom «Ifrane, la Cure de Jouvence». Cette marque vise selon le quotidien à renforcer la reconnaissance et l’attachement à la destination, tout en soutenant une stratégie digitale robuste pour attirer les voyageurs, compte tenu de la prédominance des préparatifs de voyages en ligne qui sont estimés à 90%.

À proximité du cœur urbain d’Ifrane, la source Vittel, longtemps prisée comme lieu de pique-nique et de promenade, a malheureusement vu son débit d’eau diminuer drastiquement. «Une requalification d’un coût de 10,5 millions de dirhams est en cours pour redonner vie à ce site. Ce projet ambitieux prévoit la rénovation des espaces de loisirs, la création de circuits pédestres et d’activités sportives respectueuses de l’environnement, ainsi que la réintroduction de cours d’eau naturels et artificiels», explique Les Inspirations Eco.

Les efforts sont également portés sur la création de points d’exposition pour les produits artisanaux locaux, renforçant ainsi l’identité et l’attrait culturel du lieu.

Le Parc national d’Ifrane, comprenant la plus grande forêt de cèdres au monde, s’étendant sur 125.000 hectares et abritant plus de 155.000 habitants, opère également sa mue. L’ambassade de France au Maroc et l’Agence française de développement (AFD) ont investi 1,8 million d’euros dans le projet-pilote «Activités de pleine nature au service de la biodiversité dans le Parc national d’Ifrane». Ce projet vise à valoriser les ressources naturelles tout en préservant la biodiversité fragile de la région. Ifrane, avec son climat rafraîchissant et ses trésors naturels, s’affirme véritablement comme un refuge pour les vacanciers durant les périodes de canicule, offrant une évasion dans un paysage exceptionnel et ressourçant.