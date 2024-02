Bien-être: voici à quoi ressemblent les nouveaux thermes publics de Moulay Yaâcoub

Selon les informations partagées par Mustapha El Amraoui la réhabilitation de la station thermale située à 20 km de la ville de Missour, inclura la construction de bassins collectifs et individuels pour femmes et hommes, en plus d’une piscine couverte et d’un hammam traditionnel. En parallèle, un espace dédié à la vente de produits du terroir ainsi qu’un autre consacré aux massages et à la détente verront le jour, accompagnés de l’aménagement d’un parking pour accueillir les visiteurs.

Le technicien souligne que ce projet résulte d’une étroite collaboration entre la commune, le conseil provincial et la préfecture de la province de Boulemane avec l’objectif de dynamiser l’économie locale et régionale, tout en promouvant le développement du tourisme thermal dans la région.

Dans une déclaration pour Le360, Mustapha El Amraoui dévoile que le budget alloué à ce projet est de 40 millions de dirhams. Il comprend le revêtement de la route reliant la station thermale à la route nationale numéro 15, la construction des piscines, le parking ainsi que la création de cafés et restaurants.

Concernant l’avancement des travaux, le responsable a tenu à préciser qu’ils ont atteint un taux de 70%. Les portes de la station thermale rénovée de Moulay Yaâcoub Ben Sahl devraient ainsi s’ouvrir aux visiteurs d’ici les mois d’avril ou mai prochains.