Canicule: les erreurs à éviter pour supporter la chaleur

Adapter une nouvelle temporalité

Pour éviter vertiges, nausées ou sensations d’oppression en période de canicule, mieux vaut limiter autant que possible les sorties et les activités entre midi et 16 heures, lorsque les températures atteignent leur pic. Durant cette tranche horaire, l’organisme mobilise déjà une grande partie de son énergie pour maintenir sa température interne. Lui imposer un effort supplémentaire — déjeuner en terrasse, faire des courses entre midi et deux ou pratiquer une activité sportive en pleine journée — n’est donc guère recommandé. L’idéal reste d’adapter son rythme de vie au thermomètre. La canicule impose en quelque sorte une autre temporalité: on ralentit, on sort plus tard et l’on réorganise ses journées en fonction de la chaleur. Inutile de lutter contre le climat, mieux vaut apprendre à composer avec lui.

Rafraichir intelligemment son intérieur

Contrairement à une idée largement répandue, un ventilateur ne rafraîchit pas réellement un intérieur et ne fait pas baisser la température d’une pièce. Dans un appartement surchauffé, il se contente surtout de brasser de l’air chaud en continu, ce qui peut accentuer la déshydratation. La véritable stratégie consiste donc à empêcher la chaleur d’entrer. Cela passe d’abord par la fermeture des volets durant la journée, ou à défaut des rideaux occultants, puis par l’aération du logement tôt le matin et tard le soir afin de laisser pénétrer l’air plus frais.

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Privilégier certaines boissons à d’autres

En période de canicule, le premier réflexe consiste souvent à boire des boissons glacées. Pourtant, cette habitude est loin d’être idéale. Car passé le soulagement immédiat procuré par le froid, l’organisme peut paradoxalement ressentir davantage de chaleur. La raison est simple: après l’ingestion d’une boisson glacée, le corps doit fournir un effort supplémentaire pour rétablir sa température interne. Mieux vaut donc privilégier des boissons à température ambiante, qui assurent une hydratation plus durable. Il est également conseillé de limiter les sodas et cocktails très sucrés, connus pour accentuer la sensation de fatigue et favoriser la déshydratation.

Adapter son alimentation

En période de canicule, impossible de continuer à manger comme le reste de l’année. Exit les plats lourds, les fritures, les sauces épaisses et les repas interminables. Quand les températures grimpent, le corps réclame exactement l’inverse: de l’eau, de la fraîcheur et des aliments faciles à digérer. Car digérer produit de la chaleur, et en pleine vague caniculaire, notre organisme est déjà en état de surchauffe. Dans l’assiette, on privilégiera donc une alimentation légère et hydratante: fruits riches en eau, légumes crus, poissons, salades, yaourts et herbes fraîches. L’idée n’est plus seulement de se nourrir, mais aussi d’aider le corps à mieux supporter la chaleur.

Boire sans soif

En période de canicule, il devient essentiel de s’hydrater régulièrement, sans attendre l’apparition de la soif, un signal qui survient souvent trop tard. Car lorsque cette sensation se manifeste, l’organisme a déjà commencé à manquer d’eau. Contrairement aux idées reçues, la déshydratation ne touche pas uniquement les personnes âgées. Fatigue soudaine, maux de tête, difficultés de concentration, peau sèche ou sensation de faiblesse peuvent constituer les premiers signes d’un déficit hydrique.