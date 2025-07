7 conseils pour aider vos animaux à rester au frais

1. L’eau, toujours fraîche et à volonté

Assurez-vous que votre animal ait accès à de l’eau propre et fraîche en permanence. Multipliez les points d’eau dans la maison ou le jardin, et n’hésitez pas à y ajouter quelques glaçons. Pour les chiens en promenade, emportez une gourde spéciale ou un bol pliable.

2. Garder la maison fraîche

Fermez volets et rideaux pendant la journée, ouvrez aux heures plus fraîches (matin et soir), et ventilez les pièces. Laissez à votre animal le choix de son coin de repos: carrelage, pièce ombragée, sous un meuble... il saura instinctivement où se sentir mieux.

3. Pas de sortie aux heures chaudes

Les balades avec le chien doivent être programmées aux moments les plus frais: tôt le matin ou tard le soir. Le bitume pouvant brûler leurs coussinets, posez au préalable votre main sur le sol pendant cinq secondes pour tester la température. Si c’est trop chaud pour vous, ça l’est aussi pour lui.

4. Offrir de la fraîcheur

Tapis rafraîchissants, serviettes mouillées, gants humides passés sur le pelage, petits bains d’eau tiède (pas glacée!)… il existe de nombreuses solutions pour abaisser leur température corporelle sans les brusquer. Les brumisateurs sont aussi efficaces pour certains animaux, à condition qu’ils les tolèrent.

5. Adapter l’alimentation

En période de forte chaleur, certains animaux mangent moins et c’est tout à fait normal. Vous pouvez dans ce cas-là fractionner les repas ou les donner aux heures les plus fraîches. Pour les chiens et les chats, n’hésitez pas à leur proposer des friandises glacées maison (bouillon congelé, purées adaptées...).

6. Attention aux voitures!

Ne laissez jamais un animal seul dans une voiture, même avec une fenêtre entrouverte. En quelques minutes, la température intérieure peut dépasser 50°C. C’est un vrai danger de mort, même pour une courte pause.

7. Surveillez les signes de coup de chaleur

Halètement excessif, léthargie, salivation inhabituelle, tremblements, vomissements… autant de symptômes doivent vous alerter. En cas de doute, rafraîchissez doucement l’animal et contactez immédiatement un vétérinaire.