Comment bien utiliser son ventilateur en période de canicule

Contrairement aux idées reçues, un ventilateur mal utilisé peut parfois aggraver la sensation de chaleur, voire nuire à votre santé. En effet, un ventilateur ne produit pas d’air froid mais brasse simplement l’air ambiant. C’est précisément ce mouvement qui accélère l’évaporation de la transpiration sur la peau et procure in fine une sensation de fraîcheur sans pour autant qu’il fasse moins chaud dans la pièce.

En période de canicule, dans un environnement chaud et humide, le corps peut avoir du mal à se refroidir et la transpiration ne s’évapore plus correctement. Le ventilateur ne fait alors que projeter de l’air chaud sur la peau, perturbant de la même façon la thermorégulation et aggravant la déshydratation. Il est ainsi déconseillé d’utiliser un ventilateur si les températures dépassent 36°C, particulièrement dans le cas des personnes âgées, des enfants ou des personnes souffrant de maladies chroniques.

À ce niveau de chaleur, il est recommandé de recouvrir le ventilateur d’un linge humide, qui diffusera un air plus frais grâce à l’évaporation de l’eau. Pour améliorer son efficacité, on peut aussi placer une bouteille d’eau congelée ou un bol de glaçons devant le ventilateur. L’air brassé passera sur la surface froide et deviendra ainsi plus frais. Ce système D est particulièrement utile la nuit, surtout si l’air est chaud et sec.

Toutefois, dormir toute la nuit avec un ventilateur braqué sur vous peut provoquer des désagréments au réveil tels que maux de gorge, douleurs musculaires et dessèchement des yeux. Il convient ainsi de privilégier une minuterie associée à une oscillation douce et de préférence, de placer le ventilateur à une certaine distance de votre lit.

En fin de journée, quand les températures commencent à baisser, il est aussi conseillé d’ouvrir deux fenêtres opposées (ou une fenêtre et une porte) et de placer entre les deux un ventilateur de manière à créer un courant d’air. L’évacuation de l’air chaud vers l’extérieur sera ainsi favorisée grâce à la ventilation croisée.