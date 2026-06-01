De 35 à 44°C selon les régions: le mercure s’emballe cette semaine

Le Maroc aborde cette semaine sous des températures élevées dans plusieurs régions du pays, avec des contrastes marqués entre les zones intérieures et le littoral, selon la Direction générale de la météorologie (DGM).

Lundi, les températures pourront atteindre 40 à 44°C dans l’extrême Sud et le Sud-Est, tandis que le reste des régions intérieures enregistrera des valeurs comprises entre 35 et 40°C.

Les côtes et les reliefs bénéficieront d’une relative fraîcheur. En fin de journée, des cumulus se formeront sur les hauteurs du Haut Atlas, pouvant donner lieu à des averses orageuses locales et isolées. Des nuages bas et du brouillard local sont attendus la nuit et au matin sur les façades atlantique et méditerranéenne. Des rafales de vent assez soutenues affecteront également les côtes centrales et méridionales.

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Mardi, la chaleur persistera sur le Sud-Est, le Sud, les plaines occidentales et l’intérieur du Souss. Des vents relativement forts souffleront sur les plaines atlantiques centrales, les hauts plateaux de l’Est et les provinces du Sud, pouvant provoquer localement des tourbillons de poussière et réduire la visibilité. Les températures minimales resteront élevées dans l’extrême Sud et le Sud-Est, avec une légère hausse diurne attendue sur la façade méditerranéenne et le Souss et une légère baisse dans les autres régions.

Mercredi, des conditions chaudes persisteront dans le Sud-Est, l’extrême Sud, les plaines occidentales et l’intérieur du Souss. Le vent fort continuera d’affecter les côtes centrales et le Sud, avec un risque local de soulèvement de poussière. La façade méditerranéenne et la région orientale connaîtront un léger fléchissement des températures, tandis que le reste du pays restera dans une relative stabilité.

En fin de semaine et en début de semaine prochaine, la chaleur devrait se maintenir dans l’extrême Sud et le Sud-Est. Des nuages instables pourraient se développer sur les zones atlantiques et les hauts plateaux de l’Est, avec un risque de phénomènes locaux. Les régions du Nord et du Centre devraient quant à elles enregistrer une tendance à la hausse des températures.

Face à ces conditions, la DGM recommande d’éviter toute exposition prolongée au soleil aux heures les plus chaudes, de s’hydrater régulièrement et de rechercher l’ombre, en accordant une attention particulière aux enfants, aux personnes âgées et aux malades.