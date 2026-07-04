À Rabat, la Kasbah des Oudayas et la corniche du Bouregreg font le plein chaque soir

À mesure que le soleil décline, la Kasbah des Oudayas et la corniche du Bouregreg deviennent l’un des principaux points de rendez-vous des habitants de Rabat. Entre 19 heures et minuit, familles, groupes d’amis et visiteurs affluent pour profiter de la fraîcheur des lieux, loin de la chaleur étouffante qui règne encore dans la capitale. Certains n’hésitent pas à faire le déplacement depuis d’autres villes du Royaume pour découvrir ces deux sites emblématiques.

«C’est un endroit magnifique. La Kasbah, avec son emplacement exceptionnel, raconte à elle seule une partie de l’histoire millénaire du Maroc», témoigne Saïd, venu admirer le panorama qu’offrent les remparts sur l’embouchure du Bouregreg et l’océan Atlantique.

Dominant l’estuaire depuis le 12ème siècle, la Kasbah des Oudayas est l’un des joyaux du patrimoine de Rabat. Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, elle séduit par ses ruelles aux façades blanchies à la chaux et rehaussées de bleu, sa monumentale porte Bab El Kebir, ses jardins andalous et son célèbre café maure. Son promontoire offre une vue spectaculaire sur l’Atlantique et la rive de Salé.

Lire aussi : Sports nautiques, promenades... au couchant, la corniche de Rabat-Salé s’éveille

En contrebas, la corniche du Bouregreg prolonge cette promenade dans un cadre résolument contemporain. Aménagée entre le pont Hassan II et la Kasbah des Oudayas, elle longe les berges du fleuve et constitue aujourd’hui l’un des espaces de détente les plus fréquentés de l’agglomération Rabat-Salé. Les promeneurs s’y retrouvent en soirée pour marcher, admirer le coucher du soleil ou simplement profiter de la brise venue de l’océan.

À la fois lieux de respiration et vitrines du patrimoine de la capitale, la Kasbah des Oudayas et la corniche du Bouregreg continuent d’attirer, chaque été, un public toujours plus nombreux en quête de fraîcheur et de paysages d’exception.