Vague de chaleur: voici les villes où le thermomètre a dépassé les 40°C jeudi

Une vague de chaleur intense touche le Maroc. Selon les données de la Direction générale de la météorologie (DGM), les températures dépassent les normales saisonnières de 5 à 12°C selon les régions. Hier, jeudi 2 juillet, pas moins de 13 villes ont vu leurs températures dépasser les 40°C.
Sidi Slimane a enregistré la valeur la plus élevée, avec 47,3°C. Taroudant suit avec 45,4°C, puis Marrakech avec 43,6°C. Plusieurs villes côtières ont affiché elles aussi des températures nettement supérieures à leurs moyennes habituelles.
|Ville
|Température (°C)
|1
|Sidi Slimane
|47,3
|2
|Taroudant
|45,4
|3
|Marrakech
|43,6
|4
|Benguerir
|43,4
|5
|Guelmim
|43,3
|6
|Beni Mellal
|43,0
|7
|Larache
|43,0
|8
|Settat
|41,9
|9
|Meknès
|41,9
|10
|Kénitra
|41,2
|11
|Tata (Aéroport)
|40,9
|12
|Fès-Saïs
|40,5
|13
|Nouaceur
|40,3
|14
|Zagoura
|39,6
|15
|Laâyoune
|39,5
|16
|Khouribga
|39,3
|17
|Ben Slimane
|38,0
|18
|Errachidia
|37,6
|19
|Taourirt
|37,6
|20
|Taza (Aéroport)
|37,5
|21
|Ouarzazate
|36,9
|22
|Tanger
|36,0
|23
|Bouârfa
|34,4
|24
|Essaouira (Aéroport)
|34,0
|25
|Oujda
|34,0
|26
|Rabat
|33,7
|27
|Chefchaouen
|33,7
|28
|Tit Mellil
|33,4
|29
|Al Hoceima
|33,4
|30
|Aéroport Rabat-Salé
|33,2
|31
|Ifrane
|33,0
|32
|Casablanca
|32,8
|33
|Tiznit
|31,8
|34
|Agadir Al Massira
|31,3
|35
|Midelt
|31,2
|36
|Nador
|30,1
Casablanca a atteint 32,8°C, Rabat 33,7°C et Tanger 36,0°C. Kénitra et Larache ont dépassé les 41°C, avec respectivement 41,2°C et 43,0°C. Ces niveaux restent particulièrement remarquables pour des villes situées sur la façade atlantique, selon la DGM.
Le Chergui en cause
Contactée par Le360, la DGM explique que cette situation s’explique principalement par le renforcement de la dépression thermique saharienne et son extension vers le Nord. Ce phénomène favorise la domination du chergui, un vent continental chaud et sec qui transporte des masses d’air saharien vers le centre et le nord du Maroc. La persistance de ce vent maintient des températures élevées et élargit la zone touchée par la vague de chaleur.
Ces conditions sont renforcées par l’effet de foehn, un phénomène bien connu en météorologie. Il se produit lorsque des masses d’air traversent les reliefs de l’Atlas. Elles perdent une grande partie de leur humidité en montant, puis se réchauffent nettement par compression en redescendant vers les piémonts et les plaines occidentales. Résultat: l’air devient ainsi plus chaud et plus sec. Ce mécanisme explique des températures exceptionnellement élevées jusque dans certaines zones intérieures proches du littoral, notamment dans les régions du Loukkos et du Gharb.
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Selon la DGM, les dernières prévisions indiquent la poursuite de l’influence de la dépression thermique saharienne et du chergui dans les prochains jours. Les températures resteront supérieures aux normales, en particulier dans les zones intérieures, le Sud-Est et les provinces du Sud. Les conditions chaudes s’étendront à de larges parties des plaines atlantiques nord et centre.
Le temps devrait rester chaud dans l’Oriental, le Sud-Est, l’est et le sud des provinces du Sud, les plaines nord et centre, le Saïss, l’Oulmès et l’intérieur de la région du Souss. Les températures maximales y varieront entre 40 et 46°C. Elles oscilleront entre 33 et 40°C dans la plupart des autres régions. Le temps restera plus modéré dans les reliefs de l’Atlas et près des côtes atlantiques sud, avec des températures entre 20 et 26°C.
Parallèlement à ces fortes chaleurs, les reliefs de l’Atlas et certaines zones intérieures connaîtront des perturbations atmosphériques en fin d’après-midi. Des nuages cumuliformes pourront donner localement des averses ou des orages, parfois accompagnés de fortes rafales de vent et de chutes de grêle localisées.
La vague de chaleur devrait se poursuivre durant la première moitié de la semaine prochaine. Une hausse progressive et continue des températures touchera la majorité des régions du Royaume jusqu’à jeudi. Les températures amorceront ensuite une baisse graduelle dès la fin de semaine, avec un recul relatif de l’intensité des masses d’air chaud et une amélioration progressive des conditions météorologiques.