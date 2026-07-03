Vague de chaleur: voici les villes où le thermomètre a dépassé les 40°C jeudi

Le mois de juillet 2023, marqué par des canicules et des incendies à travers le monde, a été le mois le plus chaud jamais enregistré sur terre.

Une vague de chaleur intense touche le Maroc. Selon les données de la Direction générale de la météorologie (DGM), les températures dépassent les normales saisonnières de 5 à 12°C selon les régions. Hier, jeudi 2 juillet, pas moins de 13 villes ont vu leurs températures dépasser les 40°C.

Sidi Slimane a enregistré la valeur la plus élevée, avec 47,3°C. Taroudant suit avec 45,4°C, puis Marrakech avec 43,6°C. Plusieurs villes côtières ont affiché elles aussi des températures nettement supérieures à leurs moyennes habituelles.

Source : Direction générale de la météorologie (DGM) Ville Température (°C) 1 Sidi Slimane 47,3 2 Taroudant 45,4 3 Marrakech 43,6 4 Benguerir 43,4 5 Guelmim 43,3 6 Beni Mellal 43,0 7 Larache 43,0 8 Settat 41,9 9 Meknès 41,9 10 Kénitra 41,2 11 Tata (Aéroport) 40,9 12 Fès-Saïs 40,5 13 Nouaceur 40,3 14 Zagoura 39,6 15 Laâyoune 39,5 16 Khouribga 39,3 17 Ben Slimane 38,0 18 Errachidia 37,6 19 Taourirt 37,6 20 Taza (Aéroport) 37,5 21 Ouarzazate 36,9 22 Tanger 36,0 23 Bouârfa 34,4 24 Essaouira (Aéroport) 34,0 25 Oujda 34,0 26 Rabat 33,7 27 Chefchaouen 33,7 28 Tit Mellil 33,4 29 Al Hoceima 33,4 30 Aéroport Rabat-Salé 33,2 31 Ifrane 33,0 32 Casablanca 32,8 33 Tiznit 31,8 34 Agadir Al Massira 31,3 35 Midelt 31,2 36 Nador 30,1

Casablanca a atteint 32,8°C, Rabat 33,7°C et Tanger 36,0°C. Kénitra et Larache ont dépassé les 41°C, avec respectivement 41,2°C et 43,0°C. Ces niveaux restent particulièrement remarquables pour des villes situées sur la façade atlantique, selon la DGM.

Le Chergui en cause

Contactée par Le360, la DGM explique que cette situation s’explique principalement par le renforcement de la dépression thermique saharienne et son extension vers le Nord. Ce phénomène favorise la domination du chergui, un vent continental chaud et sec qui transporte des masses d’air saharien vers le centre et le nord du Maroc. La persistance de ce vent maintient des températures élevées et élargit la zone touchée par la vague de chaleur.

Ces conditions sont renforcées par l’effet de foehn, un phénomène bien connu en météorologie. Il se produit lorsque des masses d’air traversent les reliefs de l’Atlas. Elles perdent une grande partie de leur humidité en montant, puis se réchauffent nettement par compression en redescendant vers les piémonts et les plaines occidentales. Résultat: l’air devient ainsi plus chaud et plus sec. Ce mécanisme explique des températures exceptionnellement élevées jusque dans certaines zones intérieures proches du littoral, notamment dans les régions du Loukkos et du Gharb.

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Selon la DGM, les dernières prévisions indiquent la poursuite de l’influence de la dépression thermique saharienne et du chergui dans les prochains jours. Les températures resteront supérieures aux normales, en particulier dans les zones intérieures, le Sud-Est et les provinces du Sud. Les conditions chaudes s’étendront à de larges parties des plaines atlantiques nord et centre.

Le temps devrait rester chaud dans l’Oriental, le Sud-Est, l’est et le sud des provinces du Sud, les plaines nord et centre, le Saïss, l’Oulmès et l’intérieur de la région du Souss. Les températures maximales y varieront entre 40 et 46°C. Elles oscilleront entre 33 et 40°C dans la plupart des autres régions. Le temps restera plus modéré dans les reliefs de l’Atlas et près des côtes atlantiques sud, avec des températures entre 20 et 26°C.

Parallèlement à ces fortes chaleurs, les reliefs de l’Atlas et certaines zones intérieures connaîtront des perturbations atmosphériques en fin d’après-midi. Des nuages cumuliformes pourront donner localement des averses ou des orages, parfois accompagnés de fortes rafales de vent et de chutes de grêle localisées.

La vague de chaleur devrait se poursuivre durant la première moitié de la semaine prochaine. Une hausse progressive et continue des températures touchera la majorité des régions du Royaume jusqu’à jeudi. Les températures amorceront ensuite une baisse graduelle dès la fin de semaine, avec un recul relatif de l’intensité des masses d’air chaud et une amélioration progressive des conditions météorologiques.