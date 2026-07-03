Société

Alerte météo. Vague de chaleur et fortes rafales de vent dans plusieurs provinces

À Marrakech

Une vague de chaleur et de fortes rafales de vent sont attendues dans plusieurs provinces du Royaume à partir de ce vendredi, indique la Direction générale de la météorologie (DGM) dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Par Le360 (avec MAP)
Le 03/07/2026 à 11h24

Une vague de chaleur, avec des températures oscillant entre 42 et 46°C, concernerait, de vendredi à dimanche, les provinces de Sidi Slimane, El Kelaa des Sraghna, Marrakech, Rehamna, Khémisset, Youssoufia, Fquih Ben Salah, Aousserd, Kénitra, Sidi Kacem, Settat, Chichaoua, Oued Ed-Dahab, Boujdour, Assa-Zag, Es-Semara, Tata, Zagora et de Beni Mellal.

Durant la même période, des températures comprises entre 40 et 43°C sont attendues dans les provinces d’Errachidia, Sidi Bennour, Safi, Nouaceur, Mediouna, Essaouira, Larache, Tinghir, Taounate, Moulay Yacoub, Fès, Berrechid, Agadir-Ida-Ou-Tanane, Meknès, El Hajeb, Sefrou, Taroudant, Khouribga, Khénifra, Guelmim, Benslimane, Ouezzane et de Taza, précise la DGM.

Le même phénomène est également prévu, pour la même période avec des températures variant entre 33 et 38°C concernerait, les provinces de Skhirate-Témara, Casablanca, Mohammadia, Rabat, Salé, El Jadida et d’Ifrane.

En outre, de fortes rafales de vent de 75 à 85 km/h devraient toucher du vendredi à 10h00 au samedi à 23h00 les provinces de Tanger-Asilah et Fahs Anjra.

Par Le360 (avec MAP)
Le 03/07/2026 à 11h24
#Alerte météo#Vague de chaleur#Rafales de vent

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