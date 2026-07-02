Société

Feu de forêt à Témara: un Turbo Thrush s’écrase, le pilote perd la vie

Immatriculé CN-AZV, un Turbo Thrush de la Gendarmerie royale s’est écrasé à Témara.

Immatriculé CN-AZV, un Turbo Thrush de la Gendarmerie royale s’est écrasé à Témara. L’appareil était mobilisé contre un feu de forêt qui s’est déclaré ce jeudi.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 02/07/2026 à 20h10

Un Ayres T660 Turbo Thrush de la Gendarmerie royale s’est écrasé ce jeudi à Témara. L’appareil, immatriculé CN-AZV, s’est abîmé à la limite du quartier Massira II et de la forêt de la Maâmora, a-t-on appris ce jeudi de sources concordantes.

Le pilote est mort dans l’accident, selon les premières informations. Les autorités se sont rendues sur place. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes du drame. L’appareil accidenté avait été mobilisé en marge de l’incendie déclaré à Témara.

L’aéronef appartient à la flotte de la Gendarmerie royale dédiée à la lutte aérienne contre les incendies et aux missions de pulvérisation.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 02/07/2026 à 20h10
#Témara#Incendie#feu de forêt

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