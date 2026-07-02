Feu de forêt à Témara: un Turbo Thrush s’écrase, le pilote perd la vie

Un Ayres T660 Turbo Thrush de la Gendarmerie royale s’est écrasé ce jeudi à Témara. L’appareil, immatriculé CN-AZV, s’est abîmé à la limite du quartier Massira II et de la forêt de la Maâmora, a-t-on appris ce jeudi de sources concordantes.

Le pilote est mort dans l’accident, selon les premières informations. Les autorités se sont rendues sur place. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes du drame. L’appareil accidenté avait été mobilisé en marge de l’incendie déclaré à Témara.

L’aéronef appartient à la flotte de la Gendarmerie royale dédiée à la lutte aérienne contre les incendies et aux missions de pulvérisation.