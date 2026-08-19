Anciens Abattoirs de Casablanca: la réhabilitation est lancée

Est-ce la fin du statu quo aux anciens Abattoirs de Casablanca? Casa Aménagement, maître d’ouvrage délégué du projet, a lancé un appel d’offres pour la sélection d’un maître d’œuvre ingénierie chargé des études et du suivi du projet de restauration et de réhabilitation. Sa mission est très concrète: diagnostics, études techniques, dossiers de consultation des entreprises, assistance à la passation des marchés, études d’exécution, suivi et direction des travaux jusqu’aux réceptions provisoire et définitive. Elle est prévue sur 24 mois, pour un coût estimé à environ 2 MDH.

Les plis de l’appel d’offres ont été ouverts le 13 août mais le nom de l’attributaire n’a pas encore été rendu public. Cette mission est estimée à près de deux millions de dirhams alors que le coût prévisionnel des travaux de restauration est annoncé à 95 millions de dirhams.

Lors de sa session ordinaire de mai 2026, le conseil communal de Casablanca a validé le cadre nécessaire à la réhabilitation complète de ce site inscrit en 2003 sur la liste des monuments historiques du Maroc, un an après sa fermeture définitive en tant qu’abattoirs de la ville. L’espace a par la suite été transformé en incubateur culturel avec la Fabrique culturelle en 2009. Depuis, le lieu a accueilli pendant plusieurs années plus de 200 artistes et réuni plus de 400.000 visiteurs de tous les horizons: habitants du quartier, étudiants étrangers, amateurs de tout le pays, professionnels du monde entier. L’aventure a duré trois ans.

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«À l’origine de ce projet, il y avait une convention de partenariat entre la ville d’Amsterdam et la ville de Casablanca. À l’époque, Mohamed Sajid était maire de la ville. Nous avons constitué des focus groups pour une concertation avec les professionnels de la culture qui travaillent dans le secteur culturel dans cette métropole, afin de voir ce qu’on peut faire de ces anciens abattoirs fermés en 2002», avait rappelé pour Le360 l’acteur associatif Aadel Essaadani, qui était président du collectif de la Fabrique culturelle des Anciens Abattoirs de Casablanca.

Outre la restauration des structures, le projet prévoit la création d’un espace vivant pour les créateurs à travers des résidences d’artistes, des galeries d’exposition et des espaces de travail permanents pour les associations locales. Une partie du foncier ou des bâtiments du site sera également affectée à l’accueil du futur siège de la Chambre de l’artisanat de la région Casablanca Settat. Ce choix permettra de pallier l’absence de locaux administratifs adaptés pour cette instance régionale tout en créant une synergie entre le patrimoine bâti des abattoirs et le savoir-faire artisanal marocain.

Côté travaux, le programme comprend la restauration de l’ensemble des bâtiments situés à l’intérieur de l’enceinte des anciens abattoirs, la réhabilitation à l’identique des façades et des toitures ainsi que la reconfiguration de la clôture extérieure. Les travaux porteront également sur les démolitions nécessaires et la mise en valeur des espaces extérieurs, dans le respect de l’identité architecturale du site. Cette nouvelle phase intervient après plusieurs ajustements du montage financier du projet. Le conseil régional de Casablanca Settat a voté en octobre 2025 deux changements majeurs. Le coût global du projet a été ramené à 160 MDH contre 170 MDH prévus initialement, et la SMIT ainsi que le ministère du Tourisme ont été retirés de la convention de partenariat. La SDL Casa Aménagement avait auparavant confié la maîtrise d’œuvre ingénierie du programme de réhabilitation et de réaménagement au bureau d’études SOGEC pour un montant d’1,8 million de dirhams. Ce marché situait alors le budget global du programme à 144 millions de dirhams.