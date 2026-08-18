Une commande de 168 trains pour transformer le réseau national d’ici 2030

Le Maroc s’apprête à effectuer un virage historique pour son secteur ferroviaire. Le Royaume se prépare à conclure l’un des contrats d’acquisition de trains les plus importants à l’échelle régionale et internationale. «Cet investissement prend la forme d’une commande unique portant sur 168 trains, un choix souverain et économique à même de redessiner la carte des déplacements à travers l’ensemble du territoire national», indique le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du mercredi 19 août. Il vise également à élever la qualité des services ferroviaires afin d’accompagner les vastes chantiers économiques et d’aménagement urbain qui rythment aujourd’hui le pays.

La portée de cette commande historique dépasse largement son aspect financier ou le nombre impressionnant de rames acquises. Elle illustre une capacité de négociation et un pouvoir d’attraction capables de mobiliser de grands groupes industriels mondiaux tout en répartissant les partenariats économiques de manière équilibrée. Les contrats ont ainsi été attribués à trois des plus éminents constructeurs mondiaux de matériel roulant, basés respectivement en France, en Espagne et en Corée du Sud. Ce choix traduit la volonté rigoureuse du Royaume de diversifier ses partenaires internationaux et de bénéficier des innovations technologiques les plus récentes, associées aux normes de qualité et de sécurité les plus strictes du marché mondial.

Dans le détail de la répartition de ce mégacontrat, les commandes ont été scrupuleusement ventilées pour répondre aux besoins de tous les niveaux du réseau ferroviaire national et absorber la hausse constante du flux de voyageurs. L’entreprise française Alstom s’est vu attribuer la fabrication de 18 trains à grande vitesse, une étape clé destinée à accompagner l’extension des lignes Al Boraq actuelles et futures.

Ces nouvelles rames relieront les nouveaux pôles économiques et régionaux, tout en facilitant la mobilité des acteurs économiques. «De son côté, la société espagnole CAF assurera la livraison de 40 trains destinés aux liaisons inter-villes, afin de sécuriser et de moderniser les liaisons régulières entre les grandes métropoles, tout en améliorant le confort et la qualité de service sur les moyennes et longues distances», écrit Al Ahdath Al Maghribia.

La part du lion de cette commande revient au constructeur sud-coréen Hyundai Rotem, qui fournira au Royaume 110 trains de dernière génération. Ce matériel sera principalement affecté aux services navettes et au transport urbain, contribuant de manière directe à désengorger le trafic et à proposer des solutions de mobilité rapides et modernes au sein des grandes agglomérations et de leurs périphéries.

À travers cet investissement colossal dans ses infrastructures logistiques, le Royaume vise à concrétiser un ensemble d’objectifs économiques, sociaux et de développement. Il s’agit en premier lieu d’augmenter la capacité d’accueil du réseau national, d’absorber la demande croissante de déplacements et d’offrir des niveaux élevés de confort, de sécurité et de bien-être à l’ensemble des usagers. «Cette démarche prospective s’inscrit dans le cadre de la préparation globale du pays à l’accueil des grands événements mondiaux prévus dans la perspective de l’année 2030, une échéance qui exige un système de transport moderne, flexible et capable d’absorber des millions de supporters et de visiteurs internationaux», souligne Al Ahdath Al Maghribia.

Par ces orientations, le Maroc confirme son positionnement de modèle régional précurseur dans le développement de réseaux de transport modernes. Le réseau ferroviaire s’impose ainsi comme une véritable colonne vertébrale stimulant la croissance économique, soutenant le secteur touristique et favorisant l’investissement. Ces évolutions renforcent le statut du Royaume en tant que hub logistique mondial et destination attractive pour les investissements directs étrangers dans la région.

Toutes ces actions s’intègrent dans la vision globale du Nouveau modèle de développement à l’horizon 2030, pour lequel l’Office national des chemins de fer a mobilisé un budget de 29 milliards de dirhams. Ce plan d’envergure ambitionne de moderniser le parc roulant, de répondre à la demande croissante, d’accompagner les grands projets nationaux, d’étendre la ligne à grande vitesse jusqu’à Marrakech et de développer les réseaux de transport régional métropolitain RER.