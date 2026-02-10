AFD-ONCF: deux décennies de partenariat stratégique au service d’une mobilité durable et performante au Maroc

Depuis deux décennies, l’Agence française de développement (AFD) accompagne l’Office national des chemins de fer (ONCF) dans la réalisation de projets ferroviaires structurants, qui contribuent à l’amélioration de la mobilité des personnes et des marchandises, au renforcement de la compétitivité des territoires et à l’accélération de la transition vers des modes de transport sobres en carbone.

«Ce partenariat de long terme avec l’AFD contribue à la concrétisation de projets ferroviaires majeurs, au service de la performance du réseau et de la qualité des services offerts aux usagers. Il s’inscrit pleinement dans la vision du Royaume visant à faire du rail l’épine dorsale d’une mobilité durable et un levier stratégique de développement et de cohésion territoriale», a déclaré Mohamed Rabie Khlie, directeur général de l’ONCF.

S’inscrivant dans la continuité de cette coopération historique, l’AFD apporte son accompagnement au programme de développement ferroviaire national à horizon 2030 portant notamment sur l’extension du réseau à grande vitesse ainsi que le déploiement de nouveaux services ferroviaires métropolitains de proximité dans les agglomérations de Rabat, Casablanca et Marrakech.

Ce programme s’inscrit dans une dynamique de développement, de modernisation et d’intégration continue du réseau ferroviaire. Il vise à soutenir la croissance des activités voyageurs et marchandises, au service de la mobilité interurbaine et des déplacements du quotidien, tout en promouvant une mobilité durable, sûre et performante.

L’appui de l’AFD concerne particulièrement le développement d’un nouveau service de trains de proximité dans la région de Rabat, projet structurant pour l’amélioration des mobilités du quotidien à l’échelle métropolitaine, en complémentarité avec le réseau de tramway également soutenu par l’AFD.

«Le programme d’extension du réseau de la Ligne à Grande Vitesse (LGV) marocain constitue un projet structurant à fort impact économique, social et environnemental. À travers cet accompagnement, l’AFD réaffirme son engagement aux côtés de l’ONCF et du Royaume du Maroc pour le développement d’une mobilité ferroviaire bas carbone, inclusive et résiliente», a souligné Catherine Bonnaud, directrice de l’AFD au Maroc.

À travers ce partenariat stratégique, l’AFD et l’ONCF partagent une ambition commune: faire du rail un pilier central de la transition écologique et du développement durable au Maroc, en contribuant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, à la décongestion des grands corridors de transport et à l’amélioration durable de la mobilité des citoyens. Fortes de 20 ans de coopération, les deux institutions réaffirment leur volonté de poursuivre et approfondir ce partenariat d’excellence, au service d’un réseau ferroviaire innovant, performant et tourné vers l’avenir.