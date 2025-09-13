ONCF: 14 millions de voyageurs transportés cet été et une nouvelle offre dès le 15 septembre

L’Office national des chemins de fer (ONCF) a annoncé avoir transporté plus de 14 millions de passagers durant la saison estivale 2025, marquée par une forte mobilité entre les différentes régions du Royaume. Un chiffre qui confirme le train comme mode de transport privilégié par les Marocains.

Une performance estivale soutenue

Pour faire face à l’afflux massif de voyageurs, l’ONCF a renforcé son offre avec des trains supplémentaires et une augmentation des capacités sur les axes les plus fréquentés. Des dispositifs techniques et commerciaux adaptés, ainsi que l’engagement du personnel en gares, à bord et dans les centres de maintenance, ont permis de conjuguer fluidité, confort, sécurité et qualité de service, malgré une demande exceptionnelle, a noté l’ONCF dans un communiqué.

Une nouvelle offre dès le 15 septembre

Dans la continuité de cette dynamique et afin d’accompagner la rentrée, l’ONCF déploiera à partir du lundi 15 septembre une nouvelle offre intégrée. Celle-ci tient compte des travaux liés au chantier stratégique de la Ligne à Grande Vitesse Kénitra–Marrakech, impliquant des aménagements provisoires.

Il s’agit, précise-t-il, de l’allongement des temps de parcours de certains trains, de la fermeture temporaire de la gare de Mers Sultan, de l’ajustement des horaires sur certaines lignes.

Des nouveautés pour les usagers

En parallèle, plusieurs améliorations sont prévues. Il s’agit notamment du lancement d’une nouvelle liaison directe Safi-Casablanca Voyageurs (départ 7h00 de Safi, retour 17h05 de Casablanca) et du renforcement de l’axe Taza-Fès avec deux nouveaux trains (départ à 6h20 de Taza, retour à 18h20 de Fès).

L’ONCF prévoit également à cet effet la modernisation de la gare de Taza, facilitant la continuité vers Al Hoceima via des autocars Supratours, l’ajout de deux Trains Navette Rapides (TNR) sur l’axe El Jadida–Casa Port, autour de 19h00 et la mise en place de nouveaux arrêts de proximité sur l’axe Casa–Rabat.

ONCF info travaux

Pour s’informer sur les nouvelles grilles horaires, l’ONCF met en place un dispositif de communication spécial «ONCF info travaux», qui s’appuie sur plusieurs canaux suivants. Il s’agit du site marchand: www.oncf-voyages.ma/ONCF info travaux, de l’appli ONCF Voyages/Info Trafic, centre de relations clients (CRC): 2255 (coût de la communication locale), de la chaine officielle WhatsApp ONCF: https://bit.ly/461PfEu, et du chatbot M’ONCF au 06.67.65.22.55.