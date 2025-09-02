LGV Kénitra-Marrakech: top départ des grands travaux d’infrastructure à Casablanca

L’Office national des chemins de fer (ONCF) entame, dans le cadre du projet de la Ligne à Grande Vitesse (LGV) Kénitra-Marrakech, de grands travaux dans la région de Casablanca, en particulier entre Mohammedia et Nouaceur.

Ces travaux visent à agrandir le réseau ferroviaire en ajoutant des voies pour en atteindre un total de six : deux pour les trains à grande vitesse, deux pour les trains de banlieue, et deux pour les autres types de trains. Cette extension nécessitera l’élargissement d’au moins 40 ouvrages d’art (ponts, viaducs, etc.) dans la région de Casablanca.

Signalisation, gares et centres de maintenance

Selon la même source, ces travaux comprennent la mise en place d’un système de signalisation de dernière génération, la construction de nouvelles gares grande vitesse et de proximité, de 600 kilomètres de voies électrifiées et de 9 centres de maintenance et technicentres pour le matériel.

Ces travaux se dérouleront en plusieurs phases, de septembre 2025 à fin 2027. Pour chaque phase, des ajustements du service de transport seront nécessaires, avec des interruptions de trafic prévues la nuit et, parfois, le jour.

Ils impacteront les temps de parcours de certains trains et impliqueront la fermeture provisoire de certaines gares pour rénovation, comme celle de Mers Sultan.

Une première phase dès le 15 septembre

La première phase débutera le 15 septembre et consistera en un aménagement global des horaires des trains voyageurs, tout en préservant l’offre habituelle des trains.

Pour minimiser l’impact de ces grands travaux, réalisés sur un réseau en exploitation, une planification rigoureuse a été adoptée. Ces grands travaux mobiliseront des moyens humains et matériels aguerris dans le domaine de l’infrastructure ferroviaire.

Garantir la continuité du service

Toutes les mesures nécessaires sont prises pour garantir la continuité du service dans des conditions optimales de confort et de sécurité. Pour cela, un dispositif spécial sera déployé à partir du lundi 8 septembre, à travers une assistance renforcée aux voyageurs dans les principales gares et un plan de communication dédié aux ajustements relatifs à l’offre et à l’avancement des différents chantiers.

Une étape clé pour la LGV nationale

Le projet de LGV Kénitra-Marrakech, dont les travaux de réalisation ont été lancés le 24 avril 2025 par le roi Mohammed VI, franchit une étape clé. Les chantiers progressent désormais à un rythme soutenu, atteignant leur vitesse de croisière et traduisant la dynamique de modernisation engagée par le Royaume.

Pensée comme un véritable vecteur de transformation, la LGV Kénitra-Marrakech prolongera la première ligne Tanger-Kénitra sur 430 kilomètres supplémentaires, unifiant ainsi les grands axes Nord-Sud du Royaume. Cette infrastructure emblématique permettra de relier Tanger à Marrakech en seulement 2h40, offrant une mobilité rapide, fluide et durable.

Au-delà de l’exploit technique, ce projet d’envergure connectera des hubs stratégiques tels que les aéroports et les stades, tout en renforçant la desserte des agglomérations.