LGV Kénitra-Marrakech: l’ONCF lance les contrôles techniques des gares

Dans le cadre du projet d’extension de la ligne à grande vitesse (LGV) entre Kénitra et Marrakech, l’Office national des chemins de fer (ONCF) franchit une nouvelle étape stratégique. L’établissement public vient de lancer un important appel d’offres portant sur les prestations de contrôle technique liées à la construction des nouvelles gares ferroviaires et des centres techniques de maintenance le long de ce tronçon clé, indique le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du 23 juin. Ce marché, estimé à près de 5 millions de dirhams, s’inscrit dans une dynamique globale de modernisation et de renforcement de l’infrastructure ferroviaire nationale.

Afin de garantir une répartition structurée et cohérente des interventions, l’ONCF a segmenté ce marché en cinq lots géographiques distincts, couvrant l’ensemble des sites concernés par le chantier. Le lot 1 couvre plusieurs sites situés dans la région de Rabat-Salé, à savoir: Sidi Taibi, Sidi Bouknadel, Sidi Abdellah, Salé Tabriquet, Aïn Atiq, ainsi que le nouveau terminal ferroviaire de Rabat. Le lot 2 concerne la périphérie de Casablanca et inclut les gares et infrastructures de Mohammedia, Zénata, Sidi Bernoussi et Aïn Sebâa.

Le lot 3 s’étend sur différents quartiers intra-muros de Casablanca. Il englobe Hay Mohammadi, Sidi Maârouf, Nouvelle Médina, Mers Sultan et Oasis. Le lot 4 est axé sur les installations techniques situées plus au nord du pays. Il comprend le centre technique de Fès, ainsi que les stations de maintenance de Skhirat, Mohammedia Facultés, Meknès et Sidi Kacem. Enfin, le lot 5 concerne la partie sud du réseau, avec le centre technique de Casablanca-Nouaceur, deux sites situés à la gare Casa Voyageurs, la zone de Casa-Sud, ainsi que les gares de Settat et de Benguérir, lit-on encore.

Chaque entreprise retenue aura pour mission de réaliser les contrôles techniques réglementaires sur les installations et infrastructures situées dans le ou les lots qui lui seront attribués.

Les montants prévisionnels hors taxes varient selon les lots, allant de 680.000 dirhams à 1,18 million de dirhams. Le processus de sélection se déroulera en plusieurs étapes, avec une adjudication finale prévue à partir du 17 juillet 2025.

Fidèle à sa politique de soutien à l’économie nationale, l’ONCF accorde une préférence de 10% aux offres présentées par des entreprises marocaines, par rapport aux candidatures étrangères. Une mesure qui vise à encourager les bureaux de contrôle technique locaux, particulièrement ceux spécialisés dans les grands projets d’infrastructure.

Dans le cas de groupements mixtes, cette préférence ne s’appliquera que si la composante marocaine détient au moins 30% du marché, comme indiqué dans l’acte d’engagement. En outre, l’ONCF se réserve le droit de demander un réajustement tarifaire à l’entreprise nationale la mieux classée si son offre s’avère significativement plus élevée que celle d’un concurrent étranger non bénéficiaire de la préférence.