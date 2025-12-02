ONCF: lancement d’une carte de réduction pour les personnes en situation de handicap

Faciliter les déplacements et renforcer l’inclusion, c’est l’objectif de la nouvelle carte de réduction lancée par l’ONCF ce mardi.

Au palais des congrès Oulja à Salé, cette initiative a été officiellement présentée sous la présidence de Naïma Ibn Yahya, ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, en présence d’Abdeljabbar Rachidi, secrétaire d’État chargé de l’Insertion sociale, Abdessamad Kayouh, ministre du Transport et de la Logistique, et de Mohamed Rabie Khlie, directeur général de l’Office national des chemins de fer (ONCF).

La carte permet aux personnes en situation de handicap et à leurs accompagnateurs de bénéficier d’une réduction de 50% sur leurs billets de train.

Lire aussi : ONCF: un nouveau système de contrôle d’accès par reconnaissance faciale dans les gares

Cette mesure, désormais effective, est rendue possible grâce à une carte de réduction exclusivement destinée aux détenteurs de la carte officielle de handicap.

Elle s’inscrit dans le cadre d’une nouvelle convention, qui renforce et complète l’accord du 23 juillet 2025 dédié à l’amélioration de l’accessibilité du transport ferroviaire pour cette catégorie de citoyens.

Cette initiative reflète également la volonté du roi Mohammed VI de soutenir les personnes en situation de handicap et de renforcer leurs droits tout en améliorant durablement leurs conditions de vie.

Dans le même temps, elle illustre les efforts constants de l’ONCF pour assurer un transport ferroviaire inclusif, sûr et moderne, conformément à sa stratégie environnementale, sociale et de gouvernance (ESG).

Lire aussi : Transport ferroviaire: Taza se dote d’une gare ONCF nouvelle génération

En rendant les déplacements plus faciles et en réduisant le coût des voyages, cette carte aide concrètement les personnes en situation de handicap à gagner en autonomie et à mieux s’insérer dans la vie sociale.

Elle reflète aussi l’engagement de l’ONCF et du ministère de la Solidarité à construire un transport ferroviaire plus juste, responsable et inclusif, où chacun peut se sentir reconnu et soutenu.