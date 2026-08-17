Soukaina Glamour condamnée à 10 mois de prison ferme

L’influencieuse Soukaina Janah, célèbre sous le pseudonyme «Soukaina Glamour», a été condamnée ce lundi 17 août 2026 par le tribunal de première instance de Marrakech à une peine de 10 mois de prison ferme, assortie d’une amende de 500 dirhams. La juridiction a également prononcé à son encontre une interdiction stricte d’utiliser et d’apparaître sur les réseaux sociaux pendant une durée de 3 ans.

Son arrestation s’était déroulée le mercredi 12 août dernier à l’aéroport international Mohammed V de Casablanca. Les éléments de la police l’avaient interceptée alors qu’elle s’apprêtait à quitter le territoire national à bord d’un vol international.

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Cette mesure d’interpellation faisait suite à des investigations judiciaires approfondies, menées sous la supervision directe du parquet compétent. La cellule de veille informatique des services de sécurité avait au préalable repéré la publication de plusieurs séquences vidéo jugées contraires à la pudeur publique et aux bonnes mœurs sur l’une de ses plates-formes numériques. Les recherches techniques et le recoupement d’informations de surveillance ont permis d’identifier rapidement l’auteure des contenus et d’intervenir avant sa sortie du pays.

Ce n’est pas la première confrontation de Soukaina Glamour avec la justice. Le même tribunal l’avait déjà condamnée en février 2020 à deux ans de prison ferme, assortis d’une amende de 10.000 dirhams, dans le retentissant dossier «Hamza mon bb». Elle avait recouvré la liberté en octobre 2021 après avoir purgé sa peine.