Soukaina Glamour arrêtée à l’aéroport de Casablanca

Les éléments de la sûreté nationale de l’aéroport international Mohammed V de Casablanca, en coordination avec leurs homologues de Marrakech, ont procédé, ce mercredi 12 août dans l’après-midi, à l’interpellation de l’influenceuse Soukaina Janah, plus connue sous le pseudonyme de «Soukaina Glamour», pour la création et la diffusion de contenus numériques portant atteinte à la pudeur publique.

L’interpellation de Soukaina Glamour est survenue alors qu’elle tentait de quitter le territoire national à bord d’un vol au départ de l’aéroport de Casablanca.

Cette opération fait suite à des investigations menées sous la supervision du parquet compétent, après la détection par les services de veille informatique de plusieurs séquences vidéo jugées contraires aux bonnes mœurs, diffusées sur une page de réseau social. Les recherches et recoupements d’informations ont rapidement permis aux enquêteurs d’identifier la mise en cause et de localiser ses déplacements.

Soukaina Glamour a été placée sous procédure d’enquête judiciaire afin de faire la lumière sur l’ensemble des circonstances, motivations et éventuelles ramifications entourant cette affaire.