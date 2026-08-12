Société

Soukaina Glamour arrêtée à l’aéroport de Casablanca

Soukaina Janah, alias Soukaina Glamour.

Soukaina Glamour a été interpellée ce mercredi 12 août à l’aéroport Mohammed V de Casablanca alors qu’elle tentait de quitter le Maroc. Elle est visée par une enquête judiciaire pour la diffusion de vidéos jugées contraires à la pudeur publique.

Par La Rédaction
Le 12/08/2026 à 17h50

Les éléments de la sûreté nationale de l’aéroport international Mohammed V de Casablanca, en coordination avec leurs homologues de Marrakech, ont procédé, ce mercredi 12 août dans l’après-midi, à l’interpellation de l’influenceuse Soukaina Janah, plus connue sous le pseudonyme de «Soukaina Glamour», pour la création et la diffusion de contenus numériques portant atteinte à la pudeur publique.

L’interpellation de Soukaina Glamour est survenue alors qu’elle tentait de quitter le territoire national à bord d’un vol au départ de l’aéroport de Casablanca.

Cette opération fait suite à des investigations menées sous la supervision du parquet compétent, après la détection par les services de veille informatique de plusieurs séquences vidéo jugées contraires aux bonnes mœurs, diffusées sur une page de réseau social. Les recherches et recoupements d’informations ont rapidement permis aux enquêteurs d’identifier la mise en cause et de localiser ses déplacements.

Soukaina Glamour a été placée sous procédure d’enquête judiciaire afin de faire la lumière sur l’ensemble des circonstances, motivations et éventuelles ramifications entourant cette affaire.

Par La Rédaction
Le 12/08/2026 à 17h50
#Soukaina Glamour#Atteinte à la pudeur#Arrestation#Aéroport

LEs contenus liés

Société

Atteinte aux mœurs: l’influenceur algérien Raouf Belkacemi en détention provisoire

Société

Atteinte à la sacralité divine: Ibtissame Lachgar arrêtée

Médias

Fini les publicités portant atteinte à l'image de la femme

Société

Affaire Hamza mon bb: la YouTubeuse "Soukaina Glamour" confirme l'implication de Dounia Batma

Articles les plus lus

1
Fnideq sous haute surveillance, accès aux abords de Bab Sebta interdit aux non-voyageurs
2
Plage de Bouznika: 300 villas et cabanons sommés d’évacuer avant le 15 septembre
3
Algérie: humilié par le boycott massif des législatives, le régime se cache derrière le «dahdouhisme»
4
Demande à la poussière
5
Loin des caméras, les chiffres de l’OIM: comment l’exode silencieux des Algériens est devenu le premier vivier de la migration en Méditerranée
6
Mali: condamné à 20 ans de prison, un agent français gracié après une médiation du Maroc
7
Où va le couple algéro-tunisien: vassalisation, subordination ou formation d’un axe anti-Maroc
8
Addiction, manipulation et autorité parentale absente: pourquoi le Maroc doit interdire les réseaux sociaux aux mineurs
Revues de presse

Voir plus