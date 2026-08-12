La Bourse de Casablanca modernise sa vitrine digitale pour faciliter l’accès au marché

Dans un paysage financier en constante mutation où la réactivité et la clarté de l’information conditionnent la confiance des investisseurs, la Bourse de Casablanca franchit une étape décisive dans la modernisation de son écosystème numérique. L’institution financière de la capitale économique marocaine a mis en ligne au début du mois d’août un portail web totalement repensé, doublé d’une nouvelle application mobile, afin de répondre aux standards digitaux contemporains et d’offrir un accès fluide et centralisé aux données du marché, indique le magazine hebdomadaire Challenge.

Cette refonte stratégique vise prioritairement à rationaliser la consultation des indicateurs boursiers en regroupant, au sein d’une architecture harmonisée, l’ensemble des données indispensables aux opérateurs comme aux épargnants. Dès l’entrée sur le nouvel espace nommé Live Market, l’utilisateur accède immédiatement à une vue synthétique et dynamique de la séance. Les principaux indices boursiers, leurs évolutions quotidiennes, leurs performances cumulées ainsi que le volume global des transactions et la capitalisation totale y sont présentés de manière unifiée. Afin d’assurer un équilibre entre réactivité professionnelle et diffusion publique, les indices généraux sont actualisés en temps réel, tandis que le détail des cours des instruments financiers individuels demeure soumis au délai réglementaire usuel de quinze minutes.

L’innovation de cette nouvelle vitrine technologique réside également dans une navigation décloisonnée à travers les multiples compartiments de la cote. Qu’il s’agisse des actions, des droits, des obligations, des fonds ou des instruments dérivés, chaque catégorie d’actifs peut désormais être explorée depuis une interface unique, sans la lourdeur des arborescences complexes du passé. Les utilisateurs disposent de la faculté de structurer l’affichage des titres sous forme de listes sur mesure ou de les agréger par secteur d’activité, facilitant ainsi les comparaisons sectorielles. L’historique et le flux des transactions en cours de séance bénéficient du même soin ergonomique, affichant en temps réel ou en différé le nom de la valeur, le cours négocié, la quantité de titres échangés et le montant exact des transactions. Cette refonte vise explicitement à délivrer une photographie instantanée de la place financière sans imposer la multiplication de requêtes dispersées, lit-on dans Challenge.

Au-delà des simples cours de la Bourse, le chantier de numérisation s’est attelé à faciliter la recherche et la transparence sur les entreprises cotées. Grâce à l’intégration d’un moteur de recherche performant, l’accès aux fiches individuelles des émetteurs ainsi qu’à la totalité de leurs publications officielles s’effectue en quelques clics. La diffusion de l’information réglementée a été considérablement renforcée par la création d’un espace dédié réunissant l’ensemble des communiqués de presse, avis de convocation aux assemblées générales et rapports financiers périodiques. En structurant clairement son offre digitale autour du suivi du marché, de l’analyse des sociétés et de la consultation des documents légaux, la Bourse de Casablanca réduit l’éparpillement documentaire et garantit une meilleure sécurité juridique et informative aux acteurs du marché.

Adaptée aux nouvelles habitudes de travail et aux exigences de la mobilité, la plateforme a été bâtie selon une logique multi-support intégrée. Le dispositif repose sur le site web principal, une application mobile native téléchargeable sur smartphone ainsi qu’une version web progressive, garantissant un affichage optimal et une réactivité identique que l’on consulte le marché depuis un ordinateur de bureau, une tablette ou un téléphone portable, lit-on encore dans Challenge.

Bien que cette première phase de lancement apporte des améliorations ergonomiques substantielles, le déploiement du nouvel écosystème se fera de manière progressive. Les fonctionnalités à forte valeur ajoutée relatives à l’espace privé ne sont pas encore intégrées à cette mouture initiale et feront l’objet d’une mise en service ultérieure. Ce futur espace personnel permettra aux investisseurs de retrouver des outils de personnalisation avancés, tels que la création et la gestion de portefeuilles virtuels, le suivi de listes de valeurs favorites ou encore le paramétrage d’alertes personnalisées sur l’actualité des entreprises suivies.