Coopération Maroc-Espagne: Albares qualifie Rabat de «partenaire essentiel»

Le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, s’est exprimé depuis l’enclave de Sebta pour réaffirmer la ligne ferme adoptée par son gouvernement face aux récentes tentatives d’intrusion massive. Dans sa déclaration, le chef de la diplomatie espagnole s’est montré catégorique: l’ensemble des migrants entrés irrégulièrement dans la ville lors des récents événements seront reconduits, sans exception. Tout en affichant cette inflexibilité, le ministre a insisté sur le rôle primordial du Maroc, qu’il a qualifié de partenaire essentiel dans la gestion de cette crise et de ses retombées, indique Al Ahdath Al Maghribia de ce jeudi 13 août.

Selon les explications du responsable espagnol, la collaboration entre Madrid et Rabat se traduit par un travail conjoint et étroit visant le rapatriement des personnes entrées de manière illégale. Se félicitant de l’efficacité des canaux de communication et de la coordination bilatérale, il a souligné que ces mécanismes ont permis d’organiser le retour de plusieurs milliers de personnes dans des délais particulièrement courts. Cette posture vise à mettre en avant un partenariat solide, dans un contexte marqué par des pressions politiques internes et l’appréhension de voir de nouvelles tentatives se reproduire dans les jours à venir.

Sur le plan préventif, les autorités marocaines ont exprimé leur disposition à agir de concert avec l’Espagne pour bloquer toute nouvelle tentative de passage en force. L’objectif partagé par les deux nations réside désormais dans la mise en place d’une approche anticipative, privilégiant la prévention en amont plutôt que la simple gestion des crises une fois qu’elles se produisent. Cette coopération sécuritaire et politique apparaît ainsi comme le pilier central du dispositif mis en œuvre pour juguler l’instabilité aux frontières, souligne Al Ahdath Al Maghribia.

Toutefois, José Manuel Albares a tenu à rappeler que ces procédures de reconduite s’effectuent dans le strict respect des lois espagnoles et des décisions de justice. La démarche gouvernementale cherche ainsi à concilier l’exécution ferme des retours et la conformité avec le cadre légal en vigueur. À travers cette fermeté encadrée, Madrid entend adresser un signal dissuasif clair à quiconque envisagerait de participer à de futurs assauts collectifs, alors même que des appels circulent sur les réseaux sociaux pour organiser de nouvelles actions coordonnées.

La prolifération de ces incitations numériques renforce le niveau d’alerte des forces de sécurité. Les plateformes en ligne sont aujourd’hui devenues des vecteurs majeurs de mobilisation pour la migration irrégulière, servant à diffuser des points de rassemblement et des calendriers d’action. Face à cette situation, le ministre a vivement dénoncé la désinformation qui sévit sur internet, précisant que l’Espagne et la Commission européenne travaillent directement avec les plateformes numériques pour bloquer la diffusion de contenus encourageant ces franchissements massifs, lit-on dans Al Ahdath Al Maghribia.

En marge de ces enjeux géopolitiques, les initiatives locales se poursuivent sur le littoral, à l’image de l’action menée par le village écologique durable à Safi sous le slogan de l’utilisation de l’intelligence artificielle pour la sensibilisation aux risques du plastique et la protection des plages. Cette expérience, saluée pour son approche novatrice, utilise le langage de la technologie pour rapprocher les questions environnementales des enfants et des jeunes.