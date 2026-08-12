Framboises et mûres: le Maroc conquiert plus de la moitié du marché norvégien

Le Maroc a consolidé sa position de premier fournisseur de framboises et de mûres fraîches sur le marché norvégien, réalisant une percée décisive au titre de la campagne de commercialisation 2025-26, selon les données publiées par le site spécialisé EastFruit. Les importations norvégiennes de baies marocaines progressent de manière continue depuis cinq ans, ayant pratiquement doublé sur cette période. Pour la première fois, leur part dans le total des importations norvégiennes a franchi le seuil des 50%.

Entre juillet 2025 et juin 2026, la Norvège a importé 707 tonnes de framboises et de mûres en provenance du Maroc, pour une valeur dépassant 9,3 millions d’euros. Ce volume marque une hausse de 22% par rapport à la campagne 2024-25 et constitue un record inédit des exportations marocaines vers ce pays. La performance est d’autant plus remarquable que les importations norvégiennes globales de baies ont reculé sur la même période.

Évolution annuelle des importations norvégiennes de framboises et de mûres en provenance du Maroc.

Le marché norvégien reste de taille réduite mais attractif, selon la même source. La production locale de framboises couvre une partie de la demande estivale, mais elle demeure contrainte par le climat. Les importations jouent donc un rôle déterminant pour satisfaire la consommation sur le reste de l’année. La fenêtre d’exportation marocaine s’étend d’octobre à mai, avec des pics de demande en hiver et en fin de printemps.

Les expéditions des mois d’hiver ayant connu une hausse modérée au cours de la campagne 2025-26, la percée décisive est intervenue en mai, lorsque les importations ont bondi à un niveau record de 216 tonnes, soit plus du double du volume de l’année précédente.

En fait, le mois de mai constitue traditionnellement une période charnière, assurant la transition entre les importations hivernales et le démarrage de la production locale norvégienne. Le Maroc a su exploiter cette fenêtre plus efficacement que l’ensemble de ses concurrents.

Le Maroc détrône le Portugal

Le Portugal et le Maroc constituent les principaux fournisseurs du marché norvégien en framboises et mûres, complétés par des volumes plus modestes en provenance des Pays-Bas, d’Espagne, du Mexique et de Pologne. Le rôle de l’Espagne s’est affaibli ces dernières années, tandis que les exportations portugaises ont chuté fortement durant la campagne 2025-26, particulièrement en fin d’année.

Les expéditions portugaises ont, en effet, reculé de près de 27% par rapport à la campagne 2024-25, laissant un espace que les exportateurs marocains ont rapidement occupé. À la clôture de la campagne, le Maroc avait expédié 215 tonnes de plus que le Portugal, reprenant ainsi la première place du classement.

La structure des importations norvégiennes de framboises et de mûres lors de la campagne 2025-26

La campagne 2025-26 s’impose comme la plus réussie de l’histoire des exportations marocaines de baies vers la Norvège, illustrant la capacité des professionnels marocains à s’adapter aux évolutions du marché et à saisir les opportunités lorsque ses concurrents faiblissent. La pérennité de ce leadership dépendra toutefois de la performance du Maroc durant la période critique de décembre-janvier, ainsi que de sa capacité à reproduire des volumes aussi importants en mai.

Cette réussite vient compléter l’expansion plus large du Maroc en Europe du Nord, où le pays a également doublé ses exportations de poivrons doux vers la Norvège.