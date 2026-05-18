Tomate: le Maroc double ses exportations vers la Finlande et signe un record historique

Les exportations marocaines de tomates vers la Finlande ont franchi pour la première fois le seuil des 2.000 tonnes, confirmant la percée du Royaume sur ce marché nordique. (Photo d'illustration)

Le Maroc continue de gagner du terrain sur le marché finlandais de la tomate. Durant la saison 2025/2026, les exportations marocaines vers la Finlande ont fortement augmenté pour atteindre environ 2.200 tonnes entre juillet 2025 et février 2026. Cette performance représente une valeur proche de 6 millions d’euros, soit un volume deux fois supérieur à celui enregistré lors de la saison précédente. Ce résultat dépasse également de 50% le record établi durant la campagne 2022-2023.

Selon les données d’ EastFruit , il s’agit du niveau le plus élevé jamais atteint entre les deux pays dans ce secteur. Depuis plusieurs années, les expéditions progressent de manière régulière alors qu’elles ne représentaient que 37 tonnes au début des années 2000. Au fil du temps, les volumes ont augmenté jusqu’à dépasser le seuil des 1.000 tonnes en 2022/2023, avant de franchir pour la première fois la barre des 2.000 tonnes cette saison.

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Le marché finlandais dépend fortement des importations durant l’hiver car la production locale reste limitée à la période estivale. Pour compenser ce manque pendant les mois froids, le pays s’approvisionne massivement à l’étranger. Dans ce contexte, les Pays-Bas et l’Espagne demeurent les principaux fournisseurs grâce à leur organisation logistique et leurs volumes importants.

Le Maroc s’inscrit toutefois progressivement dans ce circuit en se positionnant surtout sur la période hivernale, au moment où la demande d’importation est la plus forte. En parallèle, la stratégie d’exportation évolue puisque les entreprises marocaines privilégient désormais les envois directs vers les pays nordiques, incluant la Finlande mais aussi le Danemark et la Norvège. Auparavant, une partie de la marchandise transitait par la France qui servait de point de redistribution vers le reste de l’Europe.

Ce changement permet de raccourcir les circuits de distribution et de rendre l’origine des produits plus visible dans les statistiques commerciales. Dans les chiffres, cette mutation se traduit par une augmentation des volumes directement attribués au Maroc dans les importations finlandaises. Cette tendance ne modifie pas seulement les quantités échangées, mais transforme également la structure des flux au sein du commerce international.