L’an dernier, l’Espagne a importé de l’étranger la plus grande quantité de melons de son histoire, soit 113.950 tonnes, rapporte le site spécialaisé Hortoinfo, se basant sur les statistiques du service Estacom (Icex-Agence fiscale espagnole).

Sur les quinze dernières années, les importations espagnoles de ce fruit ont bondi de 59,20%. En valeur, ces importations ont atteint 94,09 millions d’euros l’an dernier, pour un prix moyen de 0,83 euro le kilo.

Ce marché reste largement dominé par le Brésil, qui détenait 65,64% des parts en 2025, loin devant le Sénégal (15,36%) et le Maroc (10,33%). Toutefois, sur le long terme, sa dynamique est moins soutenue que celle de ses concurrents.

L’évolution des importations de melons en Espagne par pays d’origine

Pays Tonnes 2025 % total M€ 2025 Tonnes 2011 Diff. % Brésil 74.797,1 65,64 60,59 41.937,5 78,4 Sénégal 17.501,4 15,36 12,62 7.623,7 129,57 Maroc 11.767,8 10,33 11,52 5. 317,4 121,31 Portugal 2.876,9 2,52 2,00 1.888,5 52,34 Allemagne 1.541,5 1,35 1,71 96,5 1. 498,2 France 1.132,0 0,99 1,04 1.059,6 6,8 Pays-Bas 1.056,5 0,93 1,32 10.555,4 -90,0 Costa Rica 970,8 0,85 1,07 1.491,1 -34,89 Honduras 946,9 0,83 0,77 – – Italie 566,9 0,50 0,74 3 18. 610,0 Autres 789,0 0,69 0,71 1.599,8 -50,68 TOTAL 113.946,7 100 94,09 71572,5 59,20

En effet, au moment où les exportations brésiliennes vers l’Espagne ont progressé de 78,4% au cours des quinze dernières années, celles du Maroc ont bondi de 121,31%. Dans le même temps, les importations en provenance du Sénégal ont augmenté de 129,57% sur la même période.

Si le Sénégal affiche une croissance légèrement supérieure en pourcentage, le Maroc se démarque par un prix moyen plus élevé: 0,98 euro le kilo, contre 0,72 euro pour le Sénégal et 0,81 euro pour le Brésil. Les melons marocains importés par l’Espagne en 2025 représentent ainsi une valeur totale de 11,52 millions euros. Ces trois fournisseurs concentrent ainsi 91,33% des importations espagnoles de melons.

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Ces statistiques montrent également que 63,91% des melons importés en Espagne ont transité par trois provinces: Barcelone (24,79%), Murcie (23,09%) et Valence (16,03%). Lleida (5,86%) et Almería (4,66%) complètent le top 5 des provinces ayant importé le plus de melons l’an dernier.

Par ailleurs, la campagne 2026 du melon marocain a connu des prix à l’export élevés (2,5 à 3 €/kg sur le marché européen) en raison d’une offre réduite, notamment à cause d’aléas climatiques (pluies, grêle, maladies) qui ont affecté les rendements dans des régions clés comme Marrakech.

Ce déséquilibre favorable entre offre et demande a permis au Maroc de profiter d’un calendrier concurrentiel avantageux (démarrage tardif de l’Espagne, entrée progressive de l’Italie). Les principaux débouchés sont l’Italie, la France, la Suisse et la Belgique, avec des variétés à forte valeur ajoutée comme la Charentaise et le Cantaloup.