Economie

Les exportations marocaines de mandarines vers l’Allemagne atteignent un niveau record

Des clémentines marocaines.

Porté par une dynamique exceptionnelle, le Maroc signe un record historique de ses exportations de mandarines et clémentines vers l’Allemagne. Avec 8.200 tonnes expédiées pour plus de 12 millions de dollars, le Royaume double sa part de marché en un an, et se hisse parmi les quatre principaux fournisseurs du pays.

Par Najwa Targhi
Le 13/12/2025 à 10h39

Le Maroc prend d’assaut le marché allemand des agrumes. Au cours de la campagne 2024/2025, les exportations marocaines de mandarines et clémentines vers l’Allemagne ont connu une progression spectaculaire.

Entre octobre 2024 et septembre 2025, selon EastFruit, une plateforme spécialisée dans l’analyse des marchés agricoles, le Maroc a expédié 8.200 tonnes vers ce marché, pour une valeur de 12,1 millions de dollars. Ce volume dépasse largement le précédent record établi en 2022/2023, marquant une hausse d’environ 60% et un franchissement inédit du seuil des 10 millions de dollars de revenus.

L’Allemagne n’a pourtant jamais été un débouché majeur pour les agrumes marocains. Mais cette saison, sa part dans les exportations globales du Royaume est passée de 1,3% à 1,45%, ce qui a permis au pays de grimper à la 11ème place des importateurs.

La dynamique s’est particulièrement fait sentir en janvier, mois où les expéditions ont atteint 1.500 tonnes, avant de se maintenir à des niveaux inhabituels entre avril et mai, contrairement aux années précédentes où les volumes déclinaient nettement après mars.

Sur le marché allemand, l’Espagne reste de loin le leader, avec plus de 76% de parts de marché, même si ses volumes reculent d’année en année. Cette baisse ouvre la voie à d’autres fournisseurs, dont le Maroc, qui se positionne désormais derrière l’Afrique du Sud (11%) et l’Italie (4%).

Grâce à cette montée en puissance, le Maroc a porté sa part dans les importations allemandes de mandarine et clémentine à 2,5%, contre 1,3% la saison précédente, dépassant ainsi la Grèce et la Turquie pour s’installer au quatrième rang des fournisseurs.

Cette percée ouvre la voie à un développement encore plus soutenu dans les prochaines campagnes, avec des perspectives de croissance stables et la possibilité de gagner de nouvelles parts de marché dans un segment très concurrentiel.

