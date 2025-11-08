Les exportations marocaines de pamplemousses vers le Canada atteignent un niveau record

Entre novembre 2024 et août 2025, le Maroc a exporté 1.500 tonnes de pamplemousses vers le Canada, pour une valeur estimée à 1,67 million de dollars américains, selon le site spécialisé EastFruit.

Ce chiffre représente plus du double de la moyenne enregistrée au cours des trois précédentes campagnes, confirmant ainsi l’ascension spectaculaire du Maroc sur ce marché nord-américain.

Le Canada demeure le premier débouché du pamplemousse marocain, absorbant plus de 30% des exportations totales de ce fruit durant la campagne 2024-2025. La fenêtre d’exportation s’étend généralement de décembre à avril, avec un pic en janvier et février. Ce dernier mois a d’ailleurs enregistré un record de 500 tonnes expédiées.

Un marché canadien en déclin, mais dépendant des importations

Contrairement à d’autres pays, le Canada ne produit pas de pamplemousses à échelle commerciale et dépend entièrement des importations pour satisfaire sa demande. Cependant, la consommation locale est en baisse constante depuis des décennies.

Dans les années 1990, le pays importait environ 70.000 tonnes par an, contre 50.000 dans les années 2000 et 40.000 dans les années 2010. Ces dernières années, les volumes ont chuté sous la barre des 30.000 tonnes, et la campagne 2024/2025 pourrait marquer un nouveau plancher historique.

Le marché canadien est principalement dominé par l’Afrique du Sud, la Chine et les États-Unis, qui assurent ensemble plus de 60% des importations totales.

Les exportations sud-africaines dominent de juin à août, suivies par celles de la Chine en septembre, tandis que les fruits marocains arrivent sur le marché à partir de novembre, en phase avec le pic de la demande entre novembre et janvier. En février 2025, le pamplemousse marocain détenait 26% de part de marché au Canada.

Un succès qui confirme la percée marocaine au Canada

Le Maroc figure parmi les rares fournisseurs à avoir augmenté ses ventes de pamplemousses au Canada dans un contexte mondial de recul des importations.

Ce succès s’inscrit dans une tendance plus large: sur les trois dernières campagnes, les exportations marocaines de myrtilles vers le Canada ont été multipliées par 17.

Cette dynamique confirme la montée en puissance du Maroc sur les marchés de produits frais nord-américains, portée par la qualité de ses fruits, la diversification de ses cultures et la compétitivité de sa logistique d’exportation.