Pastèques: en dix ans, le Maroc a augmenté ses exportations de 118% vers l’UE

Des pastèques produites au Maroc.. DR

Avec près de 159.000 tonnes de pastèques exportées vers l’Union européenne en 2024/2025, le Maroc s’affirme comme le troisième fournisseur du marché communautaire. En dix ans, ses exportations ont progressé de 118%, à contre-courant du repli enregistré par les deux géants historiques du secteur, l’Espagne et l’Italie.

Par Lahcen Oudoud
Le 06/10/2025 à 13h37

Le Maroc confirme sa place d’acteur incontournable sur le marché européen de la pastèque. Selon les dernières données d’Euroestacom (Icex-Eurostat) analysées par Hortoinfo, le Royaume s’est classé au troisième rang des fournisseurs de la pastèque aux États membres de l’Union européenne (UE) durant la campagne 2024/2025.

Entre août 2024 et juillet 2025, le Maroc a exporté vers l’UE 158.860 tonnes de pastèques, représentant 9,6% du total des importations communautaires. Ces ventes ont généré 177,44 millions d’euros, avec un prix moyen de 1,12 euro le kilo.

Une progression spectaculaire en dix ans

Ce tarif place la pastèque marocaine en tête en matière de valorisation, puisqu’il dépasse de 33% le prix moyen des pastèques espagnoles (0,84 euro/kg) et de 75% celui des pastèques italiennes (0,64 euro/kg).

Cette performance s’inscrit dans une tendance haussière remarquable. En effet, sur les dix dernières campagnes, alors que les ventes espagnoles, italiennes et grecques de pastèques ont reculé respectivement de -18,24%, -6,12% et -14,9%, le Maroc a enregistré une progression spectaculaire de +118%.

Un marché dominé par l’Espagne, mais en perte de vitesse

L’Espagne demeure de loin le principal fournisseur de la pastèque aux marchés communautaires, avec 483.620 tonnes exportées en 2024/2025 (29,22% du total), pour une valeur de 407,92 millions d’euros à un prix moyen de 0,84 euro/kg. L’Italie arrive en deuxième position avec 184.940 tonnes (11,18 % du total).

Importation de pastèques UE entre 2015/2016 et 2024/2025 par pays

PaysTonnes 2024/2025Part %Tonnes 2015/2016Var. Tonnes %
Espagne483.619,229,22591.511,9-18,24
Italie184.945,411,18197.010,5-6,12
Maroc158.863,19,6072.870,5118,01
Allemagne120.504,57,2868.47375,99
Pays-Bas118.429,67,1675.916,556
Grèce111.391,46,73130.889-14,90
Turquie98.747,55,9723.869,2313,70
Brésil80.759,74,8853.26051,63
Albanie40.023,82,423.652,6995,76
Hongrie34.293,72,0770.395,7-51,28
Autres223.288,613,49204.922,88,96
TOTAL1.654.866,51001.492.771,710,86

Le Maroc complète le podium, suivi par l’Allemagne (120.500 tonnes) et les Pays-Bas (118.430 tonnes), dont les volumes reposent essentiellement sur des opérations de réexportation. La Grèce (111.390 tonnes) et la Turquie (98.750 tonnes) ferment la liste des principaux fournisseurs.

Au total, l’UE a importé 1,65 million de tonnes de pastèques durant la campagne 2024/2025, pour une valeur globale de 1,3 milliard d’euros, soit un prix moyen de 0,79 euro/kg.

Le Maroc, acteur majeur sur le marché européen

La compétitivité marocaine s’appuie à la fois sur l’augmentation des volumes exportés et sur une meilleure valorisation, avec un prix moyen supérieur à celui de ses concurrents. Cette dynamique résulte d’un repositionnement vers la qualité, d’atouts climatiques et logistiques favorables, mais aussi de l’essoufflement de l’Espagne, leader en difficulté. Si la tendance se maintient, le Maroc conforterait sa position de troisième fournisseur européen et pourrait rivaliser avec l’Italie, confirmant ainsi son rôle d’acteur majeur sur le marché de la pastèque.

#Pastèque#Export#exportations#échanges commerciaux#échanges extérieurs#Agriculture#fruits et légumes#Maroc#Union européenne#UE

Economie

Economie

Société

Economie

