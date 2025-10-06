Pastèques: en dix ans, le Maroc a augmenté ses exportations de 118% vers l’UE

Le Maroc confirme sa place d’acteur incontournable sur le marché européen de la pastèque. Selon les dernières données d’Euroestacom (Icex-Eurostat) analysées par Hortoinfo, le Royaume s’est classé au troisième rang des fournisseurs de la pastèque aux États membres de l’Union européenne (UE) durant la campagne 2024/2025.

Entre août 2024 et juillet 2025, le Maroc a exporté vers l’UE 158.860 tonnes de pastèques, représentant 9,6% du total des importations communautaires. Ces ventes ont généré 177,44 millions d’euros, avec un prix moyen de 1,12 euro le kilo.

Une progression spectaculaire en dix ans

Ce tarif place la pastèque marocaine en tête en matière de valorisation, puisqu’il dépasse de 33% le prix moyen des pastèques espagnoles (0,84 euro/kg) et de 75% celui des pastèques italiennes (0,64 euro/kg).

Cette performance s’inscrit dans une tendance haussière remarquable. En effet, sur les dix dernières campagnes, alors que les ventes espagnoles, italiennes et grecques de pastèques ont reculé respectivement de -18,24%, -6,12% et -14,9%, le Maroc a enregistré une progression spectaculaire de +118%.

Un marché dominé par l’Espagne, mais en perte de vitesse

L’Espagne demeure de loin le principal fournisseur de la pastèque aux marchés communautaires, avec 483.620 tonnes exportées en 2024/2025 (29,22% du total), pour une valeur de 407,92 millions d’euros à un prix moyen de 0,84 euro/kg. L’Italie arrive en deuxième position avec 184.940 tonnes (11,18 % du total).

Importation de pastèques UE entre 2015/2016 et 2024/2025 par pays

Pays Tonnes 2024/2025 Part % Tonnes 2015/2016 Var. Tonnes % Espagne 483.619,2 29,22 591.511,9 -18,24 Italie 184.945,4 11,18 197.010,5 -6,12 Maroc 158.863,1 9,60 72.870,5 118,01 Allemagne 120.504,5 7,28 68.473 75,99 Pays-Bas 118.429,6 7,16 75.916,5 56 Grèce 111.391,4 6,73 130.889 -14,90 Turquie 98.747,5 5,97 23.869,2 313,70 Brésil 80.759,7 4,88 53.260 51,63 Albanie 40.023,8 2,42 3.652,6 995,76 Hongrie 34.293,7 2,07 70.395,7 -51,28 Autres 223.288,6 13,49 204.922,8 8,96 TOTAL 1.654.866,5 100 1.492.771,7 10,86

Le Maroc complète le podium, suivi par l’Allemagne (120.500 tonnes) et les Pays-Bas (118.430 tonnes), dont les volumes reposent essentiellement sur des opérations de réexportation. La Grèce (111.390 tonnes) et la Turquie (98.750 tonnes) ferment la liste des principaux fournisseurs.

Au total, l’UE a importé 1,65 million de tonnes de pastèques durant la campagne 2024/2025, pour une valeur globale de 1,3 milliard d’euros, soit un prix moyen de 0,79 euro/kg.

Le Maroc, acteur majeur sur le marché européen

La compétitivité marocaine s’appuie à la fois sur l’augmentation des volumes exportés et sur une meilleure valorisation, avec un prix moyen supérieur à celui de ses concurrents. Cette dynamique résulte d’un repositionnement vers la qualité, d’atouts climatiques et logistiques favorables, mais aussi de l’essoufflement de l’Espagne, leader en difficulté. Si la tendance se maintient, le Maroc conforterait sa position de troisième fournisseur européen et pourrait rivaliser avec l’Italie, confirmant ainsi son rôle d’acteur majeur sur le marché de la pastèque.