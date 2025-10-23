En deux ans, le Maroc augmente de moitié ses exportations de courges vers la France

Le Maroc impose sa marque sur le marché français des courges. Entre novembre 2024 et août 2025, près de 1.700 tonnes ont franchi les frontières de l’Hexagone, pour une valeur de 1,75 million de dollars, selon la plateforme EastFruit. Soit une hausse de 32% par rapport à la saison précédente et un volume doublé depuis 2022/2023, confirmant le Royaume comme un acteur désormais incontournable face aux géants espagnols et portugais.

La France demeure le premier débouché, absorbant plus d’un tiers des exportations marocaines. Cette progression s’explique par une combinaison gagnante: la demande française repart à la hausse après le recul de l’an dernier, tandis que la campagne marocaine s’aligne idéalement avec la période où l’offre espagnole et portugaise commence à ralentir.

Mai 2025 restera dans les annales: 700 tonnes expédiées en un seul mois, un record historique. Au total, la France a importé 14.900 tonnes de courges entre novembre 2024 et août 2025, soit une hausse de 25% par rapport à la saison précédente. Malgré la domination historique de l’Espagne et du Portugal, le Maroc se hisse au troisième rang des fournisseurs, avec environ 10% du marché français, devant les Pays-Bas et un Sénégal en forte progression.

Cette performance confirme la montée en puissance du Maroc sur le marché horticole européen et l’efficacité de sa stratégie d’exportation. Dans un espace fortement concurrentiel, où une vingtaine de pays se disputent les parts de marché, le Royaume s’affirme et consolide une place de choix.

Si la tendance se maintient jusqu’à la fin de la campagne en octobre, cette avancée pourrait se traduire par un véritable succès stratégique sur le marché français. À l’heure où la campagne s’achève, le Maroc s’impose comme un fournisseur fiable et stratégique, capable de transformer ses résultats actuels en levier durable de croissance.