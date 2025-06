La France, principal fournisseur de blé tendre au Maroc

Entre janvier et mai 2025, le Maroc a importé près de 5,9 millions de tonnes de céréales et produits dérivés, selon les données de la Fédération nationale des négociants en céréales et légumineuses (FNCL), publiée par le quotidien L’Economiste dans son édition du vendredi 6 juin.

Cette période a été marquée par l’achat de 2,2 millions de tonnes de blé tendre, en hausse de 8 % par rapport à la même période en 2024 (2 millions de tonnes), ainsi que 1,2 million de tonnes de maïs. Le Royaume a également réceptionné plus d’un demi-million de tonnes de blé dur sur les cinq premiers mois de l’année. À l’inverse, les importations d’orge ont chuté de 45 %, passant de 753.286 à 411.010 tonnes d’une année à l’autre, lit-on.

Pour le seul mois de mai 2025, la France s’est maintenue comme principal partenaire du Maroc en blé tendre, en expédiant 234.600 tonnes de cette céréale utilisée dans la fabrication du pain, des pâtes et des viennoiseries. Ces cargaisons ont été débarquées dans les ports de Casablanca, Agadir, Jorf Lasfar et Nador.

D’autres pays européens ont également contribué à l’approvisionnement marocain en blé tendre au cours de ce mois. La Bulgarie a exporté 92.870 tonnes, la Lettonie 65.802 tonnes, la Lituanie 33.000 tonnes, la Roumanie 30.900 tonnes, la Russie 27.400 tonnes, l’Allemagne 27.119 tonnes et la Suède 27.004 tonnes.

Le total des importations de blé tendre en mai s’est ainsi élevé à 538.694 tonnes, dont plus de la moitié ont transité par le port de Casablanca.

Concernant le maïs, les 272.390 tonnes importées en mai provenaient majoritairement de l’Argentine, qui a fourni 185.073 tonnes, suivie des États-Unis, avec un volume de 87.317 tonnes.

En mai, le Canada a été le seul pays nord-américain à livrer du blé dur au Maroc. Il a expédié 126.648 tonnes, réparties sur deux arrivages: le premier, d’un volume de 65.648 tonnes, a été reçu au port de Casablanca, tandis que le second, de 61.000 tonnes, est arrivé à Jorf Lasfar.

Le mois de mai 2025 n’a enregistré aucune importation d’orge, note L’Economiste. Le dernier arrivage remonte à avril, avec 36.030 tonnes importées de France, de Lituanie et de Lettonie.

Sur la période allant du 1er juin 2024 au 31 mai 2025, le Maroc a importé au total 12,9 millions de tonnes de céréales, dont près de 5 millions de tonnes de blé tendre. Les principales origines de ces flux incluent la France, la Russie, l’Allemagne, la Bulgarie et la Lettonie.

Durant la même période, 856.604 tonnes d’orge ont été acheminées vers le Royaume. La France a été le premier fournisseur, avec 393.846 tonnes, suivie de la Roumanie (112.651 tonnes), l’Allemagne (67.500 tonnes), l’Ukraine (65.154 tonnes) et la Lettonie (49.596 tonnes).