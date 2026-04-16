Le Maroc face à la recomposition des échanges mondiaux: des défis industriels majeurs

Le commerce international connaît une mutation profonde, marquée par un ralentissement durable plutôt que par un effondrement. Dans ce contexte de reconfiguration des flux, où la résilience prime désormais sur la recherche effrénée de coûts réduits, le Maroc dispose d’atouts géostratégiques majeurs. Toutefois, pour en tirer pleinement profit, le pays doit renforcer sa stratégie industrielle et consolider ses infrastructures, indique le quotidien Les Inspirations Éco.

Les crises géopolitiques successives n’ont pas mis un terme aux échanges mondiaux, mais en ont redessiné les contours. Les routes commerciales se déplacent, les coûts se réajustent et les avantages comparatifs se redistribuent. Dans un environnement marqué par l’incertitude, les capitaux ne disparaissent pas: ils se redéploient vers des zones jugées plus stables et plus proches des marchés finaux. Une nouvelle hiérarchie s’installe, où la diversification des approvisionnements l’emporte sur la concentration des chaînes de valeur.

Cette tendance se reflète dans les prévisions de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), qui anticipe une croissance du commerce international de marchandises de seulement 0,5 % en 2026, après 2,6% en 2025. Ce ralentissement ne relève pas d’un simple ajustement conjoncturel, mais d’une transformation structurelle des échanges. «La multiplication des barrières tarifaires, notamment l’augmentation des droits de douane américains sur les produits chinois, désormais fixés à 35 %, marque la fin de l’hypermondialisation naïve», analyse Younès Ait Hmadouch, professeur en économie financière à l’Université Ibn Toufail, cité par Les Inspirations Éco. «Nous assistons à une transition du Global Sourcing vers le Friend-shoring, où la sécurité des approvisionnements prime sur l’optimisation pure des coûts».

Cette évolution favorise les pays capables d’offrir à la fois proximité géographique, stabilité politique et infrastructures performantes. Le Maroc, avec sa position stratégique entre l’Europe et l’Afrique, se trouve en première ligne. Le port de Tanger Med, devenu bien plus qu’un simple hub logistique, incarne cette montée en puissance. «Il s’est imposé comme un écosystème intégré, directement connecté aux marchés européens et africains», souligne un expert du secteur. Dans un contexte où les entreprises cherchent à réduire leur exposition aux corridors instables, cette combinaison de proximité et de fiabilité constitue un atout de taille.

Cependant, cet avantage géographique ne suffira pas à lui seul. «Le Maroc ne peut se contenter d’une fonction de transit», insiste Younès Ait Hmadouch. «Il doit convertir sa position en capacité productive, en offrant une alternative de production décarbonée et réactive. L’infrastructure commerciale doit jouer un rôle de catalyseur.» Pour ancrer davantage de valeur sur son territoire, le pays doit développer des zones industrielles de nouvelle génération, reliées aux infrastructures portuaires et capables de répondre aux exigences des investisseurs en matière de rapidité, de fiabilité et de montée en gamme.

Cette ambition se heurte toutefois à plusieurs défis. «Si le Maroc n’améliore pas sa compétitivité hors coût, en matière d’innovation, de formation, de digitalisation et de qualité logistique, d’autres destinations, comme la Turquie ou certains pays d’Europe de l’Est, pourraient capter une partie de ces relocalisations», avertit l’économiste. Par ailleurs, la concentration des investissements sur le littoral nord accentue les déséquilibres territoriaux. Pour que l’atout géographique du Maroc produise des effets durables, il doit s’appuyer sur une connectivité élargie, capable d’irriguer l’intérieur du pays et de renforcer les liaisons avec le continent africain.

La montée en puissance industrielle passe également par une augmentation de la valeur ajoutée locale dans les exportations. Les secteurs des énergies renouvelables, de l’industrie manufacturière avancée, de l’agro-industrie et des services numériques offrent des perspectives prometteuses. «Les chaînes d’approvisionnement de demain ne reposeront pas seulement sur les ports ou les routes, mais aussi sur les compétences disponibles», rappelle un analyste. La formation technique, la qualification de la main-d’œuvre et l’adaptation des cursus aux besoins industriels devront progresser au même rythme que les infrastructures physiques. L’économie mondiale ne s’effondre pas: elle se réorganise. Dans un contexte de ralentissement des échanges, les gains relatifs offerts par les nouveaux corridors régionaux prennent une importance accrue. Le Maroc, en tant que maillon potentiel de l’axe atlantico-africain, dispose d’une opportunité historique. Mais pour en tirer pleinement parti, il devra articuler une politique cohérente, combinant développement industriel, formation, intégration régionale et modernisation des infrastructures. Sans cette approche globale, la fenêtre d’opportunité pourrait se refermer aussi vite qu’elle s’est ouverte.