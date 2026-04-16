Economie

Le Maroc face à la recomposition des échanges mondiaux: des défis industriels majeurs

Tanger Med.

Revue de presseDans un contexte de ralentissement durable du commerce international, le Maroc émerge comme une plateforme stratégique pour les entreprises en quête de résilience et de proximité. Mais pour transformer cette position en levier de croissance industrielle, le pays doit relever plusieurs défis, notamment en matière d’innovation, de formation et d’intégration régionale. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Les Inspirations Éco.

Par La Rédaction
Le 16/04/2026 à 18h36

Le commerce international connaît une mutation profonde, marquée par un ralentissement durable plutôt que par un effondrement. Dans ce contexte de reconfiguration des flux, où la résilience prime désormais sur la recherche effrénée de coûts réduits, le Maroc dispose d’atouts géostratégiques majeurs. Toutefois, pour en tirer pleinement profit, le pays doit renforcer sa stratégie industrielle et consolider ses infrastructures, indique le quotidien Les Inspirations Éco.

Les crises géopolitiques successives n’ont pas mis un terme aux échanges mondiaux, mais en ont redessiné les contours. Les routes commerciales se déplacent, les coûts se réajustent et les avantages comparatifs se redistribuent. Dans un environnement marqué par l’incertitude, les capitaux ne disparaissent pas: ils se redéploient vers des zones jugées plus stables et plus proches des marchés finaux. Une nouvelle hiérarchie s’installe, où la diversification des approvisionnements l’emporte sur la concentration des chaînes de valeur.

Cette tendance se reflète dans les prévisions de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), qui anticipe une croissance du commerce international de marchandises de seulement 0,5 % en 2026, après 2,6% en 2025. Ce ralentissement ne relève pas d’un simple ajustement conjoncturel, mais d’une transformation structurelle des échanges. «La multiplication des barrières tarifaires, notamment l’augmentation des droits de douane américains sur les produits chinois, désormais fixés à 35 %, marque la fin de l’hypermondialisation naïve», analyse Younès Ait Hmadouch, professeur en économie financière à l’Université Ibn Toufail, cité par Les Inspirations Éco. «Nous assistons à une transition du Global Sourcing vers le Friend-shoring, où la sécurité des approvisionnements prime sur l’optimisation pure des coûts».

Cette évolution favorise les pays capables d’offrir à la fois proximité géographique, stabilité politique et infrastructures performantes. Le Maroc, avec sa position stratégique entre l’Europe et l’Afrique, se trouve en première ligne. Le port de Tanger Med, devenu bien plus qu’un simple hub logistique, incarne cette montée en puissance. «Il s’est imposé comme un écosystème intégré, directement connecté aux marchés européens et africains», souligne un expert du secteur. Dans un contexte où les entreprises cherchent à réduire leur exposition aux corridors instables, cette combinaison de proximité et de fiabilité constitue un atout de taille.

Cependant, cet avantage géographique ne suffira pas à lui seul. «Le Maroc ne peut se contenter d’une fonction de transit», insiste Younès Ait Hmadouch. «Il doit convertir sa position en capacité productive, en offrant une alternative de production décarbonée et réactive. L’infrastructure commerciale doit jouer un rôle de catalyseur.» Pour ancrer davantage de valeur sur son territoire, le pays doit développer des zones industrielles de nouvelle génération, reliées aux infrastructures portuaires et capables de répondre aux exigences des investisseurs en matière de rapidité, de fiabilité et de montée en gamme.

Cette ambition se heurte toutefois à plusieurs défis. «Si le Maroc n’améliore pas sa compétitivité hors coût, en matière d’innovation, de formation, de digitalisation et de qualité logistique, d’autres destinations, comme la Turquie ou certains pays d’Europe de l’Est, pourraient capter une partie de ces relocalisations», avertit l’économiste. Par ailleurs, la concentration des investissements sur le littoral nord accentue les déséquilibres territoriaux. Pour que l’atout géographique du Maroc produise des effets durables, il doit s’appuyer sur une connectivité élargie, capable d’irriguer l’intérieur du pays et de renforcer les liaisons avec le continent africain.

La montée en puissance industrielle passe également par une augmentation de la valeur ajoutée locale dans les exportations. Les secteurs des énergies renouvelables, de l’industrie manufacturière avancée, de l’agro-industrie et des services numériques offrent des perspectives prometteuses. «Les chaînes d’approvisionnement de demain ne reposeront pas seulement sur les ports ou les routes, mais aussi sur les compétences disponibles», rappelle un analyste. La formation technique, la qualification de la main-d’œuvre et l’adaptation des cursus aux besoins industriels devront progresser au même rythme que les infrastructures physiques. L’économie mondiale ne s’effondre pas: elle se réorganise. Dans un contexte de ralentissement des échanges, les gains relatifs offerts par les nouveaux corridors régionaux prennent une importance accrue. Le Maroc, en tant que maillon potentiel de l’axe atlantico-africain, dispose d’une opportunité historique. Mais pour en tirer pleinement parti, il devra articuler une politique cohérente, combinant développement industriel, formation, intégration régionale et modernisation des infrastructures. Sans cette approche globale, la fenêtre d’opportunité pourrait se refermer aussi vite qu’elle s’est ouverte.

Par La Rédaction
Le 16/04/2026 à 18h36
#OMC#échanges commerciaux#routes maritimes#Crise

LEs contenus liés

Economie

Énergie: Ormuz met sous tension le commerce bidirectionnel entre le Maroc et l’Espagne

International

Guerre du Golfe: le détroit d’Ormuz, ce corridor mère des vulnérabilités économiques africaines

Economie

Guerre du Golfe. Navires marchands déroutés: les pays d’Afrique qui en profitent et ceux qui risquent le naufrage

Economie

Logistique maritime: délais et surcoûts pèsent sur les importateurs marocains de blé

Articles les plus lus

1
Les réserves des barrages dépassent 13 milliards de m³
2
Sortie explosive de Mike Walts: l’avenir de la MINURSO doit s’inscrire dans le cadre du plan d’autonomie
3
Le diesel au même prix que l’essence: voici les prix affichés ce jeudi à Casablanca
4
D’amis à ennemis: les dessous des tensions entre les rappeurs Shobee et ElGrandeToto
5
Visite du pape en Algérie: un révélateur de l’effondrement sécuritaire et de la machine à nier du régime
6
Laâyoune: en images, l’inauguration du nouveau site du Lycée français international Paul Pascon
7
Carburants: le Conseil de la concurrence veut tourner la page des prix fixés tous les 15 jours
8
Sur ordre du Roi, le prince héritier Moulay El Hassan inaugure la Tour Mohammed VI
Revues de presse

Voir plus