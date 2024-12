Céréales: après son nouvel accord avec le Maroc, la Russie prévoit de livrer un million de tonnes de blé

Premier fournisseur de blé tendre au Maroc au cours des quatre derniers mois, la Russie souhaite consolider sa position. Moscou ambitionne de fournir un million de tonnes de cette céréale au Royaume durant la campagne 2024-2025, qui a débuté en juin dernier et se terminera en mai 2025.

C’est ce qu’a annoncé Eduard Zernin, président de l’Union des exportateurs et producteurs russes de céréales (Rusgrain Union), dans une déclaration relayée par l’agence russe spécialisée en agriculture APK-Inform. «Notre objectif pour cette saison est d’approvisionner environ un million de tonnes. À l’avenir, nous visons à atteindre un volume annuel de 1,5 million de tonnes», a-t-il précisé.

Cette annonce fait suite à la signature, le 29 novembre à Casablanca, d’un protocole d’accord entre la Fédération nationale des négociants en céréales et légumineuses (FNCL) et Rusgrain Union. Cet accord, dont les détails ont été dévoilés par Le360, vise à faciliter les exportations de céréales russes vers le Maroc.

Ce protocole, signé lors d’une rencontre entre exportateurs russes et importateurs marocains, est prévu pour une durée d’un an, avec une possibilité de prorogation. «Ce mémorandum vient renforcer les accords conclus cette saison entre les exportateurs de céréales russes et les négociants marocains, qui assurent à la fois l’importation et la distribution de blé auprès des meuniers locaux», a déclaré Eduard Zernin, cité par un médi

Plus de 650.000 tonnes de blé russe importées par le Maroc

D’après le président de Rusgrain Union, la Russie a exporté environ 650.000 tonnes de blé tendre au Maroc, depuis le début de la campagne actuelle, faisant du Royaume un de ses dix plus gros clients. Ce chiffre n’est pas très loin des statistiques de la FNCL compilées par Le360, qui révèlent que le Maroc a acheté un volume global de 656.279 tonnes de blé russe entre juin et fin novembre.

La Russie, premier exportateur mondial de blé tendre, est devenue le principal fournisseur du Maroc depuis août 2024, détrônant la France, traditionnellement en tête, mais fortement impactée cette année par une baisse significative de sa récolte.

Ce leadership s’est d’ailleurs confirmé en novembre, avec 124.379 tonnes de blé tendre livrées aux négociants marocains depuis les ports russes, représentant une part importante des 312.909 tonnes importées au total. La France, avec 80.847 tonnes, et l’Allemagne, avec 32.929 tonnes, se classent respectivement en deuxième et troisième positions.