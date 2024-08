Blé: la Russie, 2ème fournisseur du Maroc en juillet, derrière la France

La Russie confirme son retour en force sur la liste des principales zones d’approvisionnement du Maroc en blé tendre. Au cours du mois de juillet, le pays était le deuxième fournisseur du Royaume, avec un volume de 149.050 tonnes, soit plus de 22% des 674.053 tonnes importées durant ce mois, d’après les chiffres de la Fédération nationale des négociants en céréales et légumineuses (FNCL).

Le premier exportateur mondial de blé se classe ainsi juste derrière la France (150.882 tonnes) et devant la Bulgarie (88.182 tonnes), l’Allemagne (87.257 tonnes) et la Roumanie (85.890 tonnes). L’Ukraine (68.590 tonnes), la Pologne (31.747 tonnes) et le Canada (12.454 tonnes) complètent la liste.

Les fournisseurs de blé tendre du Maroc durant le mois de juillet (Source: Fédération nationale des négociants en céréales et légumineuses)

Fournisseurs Quantités de blé tendre France 150.882 tonnes Russie 149.050 tonnes Bulgarie 88.182 tonnes Allemagne 87.257 tonnes Roumanie 85.890 tonnes Ukraine 68.590 tonnes Pologne 31.747 tonnes Canada 12.454 tonnes

À noter que les importations de blé effectuées le mois dernier sont nettement supérieures à celles du mois de juin (377.625 tonnes) et du mois de mai (239.021 tonnes).

Ces nouvelles cargaisons permettent à la Russie, troisième fournisseur du Maroc durant le premier semestre de l’année en cours, avec un volume de 209.689 tonnes, derrière la France (1.474.285 tonnes) et l’Allemagne (402.811 tonnes), de poursuivre sur sa lancée.

Lire aussi : Quantités, fournisseurs, ports de débarquement... Tout sur les importations de blé du Maroc durant le premier semestre 2024

En mai dernier, la Russie avait même réussi à détrôner la France, qui caracolait en tête des fournisseurs du Maroc depuis 2019, grâce aux 61.863 tonnes exportées qui représentaient plus de 26% du volume total importé durant ce mois.