Blé: en mai, la Russie était le 1er fournisseur du Maroc, devant la Pologne et la France

Changement majeur dans le classement des principaux pays fournisseurs du Maroc en blé tendre. En mai, la Russie est devenue le premier fournisseur du Royaume, avec un volume de 61.863 tonnes, soit un peu plus de 26% des 235.468 tonnes importées durant ce mois, d’après les chiffres de la Fédération nationale des négociants en céréales et légumineuses (FNCL) consultés par Le360.

La Russie détrône ainsi la France, qui caracolait en tête depuis 2019 et qui est passée au troisième rang avec un volume de 48.455 tonnes. La Pologne occupe la deuxième place (60.500 tonnes), tandis que la Lettonie (33.000 tonnes) et l’Allemagne (31.650 tonnes) prennent respectivement les quatrième et cinquième positions.

«Les prix russes étaient plus compétitifs»

Moscou confirme donc son retour en force dans le navire des fournisseurs de blé tendre du Maroc, après en avoir expédié 61.500 tonnes en avril dernier, soit 25,76% sur les 239.021 tonnes achetées durant ce mois. «Nous privilégions toujours le rapport qualité-prix et il s’est trouvé que, durant le mois de mai, les prix de la Russie étaient plus compétitifs que ceux proposés par les autres fournisseurs, d’où cette préférence des opérateurs marocains pour le blé russe», explique Omar Yacoubi, président de la FNCL, interrogé par Le360.

Les fournisseurs de blé tendre du Maroc durant le mois de mai 2024 (Source: Fédération nationale des négociants en céréales et en légumineuses (FNCL)

Fournisseurs Quantités de blé tendre 1er. Russie 61.863 tonnes 2ème. Pologne 60.500 tonnes 3ème. France 48.455 tonnes 4ème. Lettonie 33.000 tonnes 5ème. Allemagne 31.650 tonnes

Peut-on s’attendre alors à une hausse des approvisionnements en blé russe au cours des prochains mois? «Nous sommes sur un marché volatil, un weather market (marché de la météo) où les prix peuvent varier plus ou moins fortement en fonction des anticipations de pluviométrie ou de sécheresse. Ces facteurs détermineront les futurs choix des négociants», tempère notre interlocuteur.

Rappelons que le 29 avril dernier, l’Office national interprofessionnel des céréales et des légumineuses (ONICL) avait annoncé la mise en place d’une prime forfaitaire pour l’importation de blé tendre entre le 1er mai et le 31 décembre 2024. La restitution consiste à payer la différence entre le prix du blé importé et le prix d’importation de référence de 270 dirhams par quintal.

Lire aussi : Blé: voici la quantité que le Maroc devrait importer pour pallier l’insuffisance de la campagne céréalière

D’après le ministère de l’Agriculture, la production céréalière marocaine pour la campagne agricole 2023-2024 devrait s’établir à plus de 3 millions de tonnes (dont 1,7 million de tonnes de blé tendre), contre 5,5 millions de tonnes pour la récolte de 2022-2023, soit une baisse de 43%.

Pour sa part, Bank Al-Maghrib estime que la production nationale avoisinerait les 25 millions de quintaux (2,5 millions de tonnes), soit un recul de plus de 50% par rapport à la campagne 2022-2023, principalement à cause de la baisse de la pluviométrie.