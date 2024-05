Blé: en avril, le Maroc a importé plus de 25% de ses volumes depuis la Russie

Absente de la liste des principaux fournisseurs de blé tendre du Maroc au mois de mars, la Russie opère un retour en force durant le mois d’avril. D’après les dernières statistiques de la Fédération nationale des négociants en céréales et en légumineuses (FNCL), consultées par Le360, le Royaume a importé 61.580 tonnes de blé du pays des tsars, soit 25,76% de ses importations totales durant cette période. Des cargaisons qui ont été débarquées au port de Casablanca.

Ces importants volumes ont permis à Moscou d’être le troisième fournisseur du Maroc le mois dernier, derrière la France (114.611 tonnes) et l’Allemagne (62.830 tonnes). L’Ukraine, qui avait expédié 97.797 tonnes en février et mars dans le Royaume, ne figure pas sur cette liste. En avril, le Maroc a réduit ses approvisionnements en blé tendre qui se sont élevés à 239.021 tonnes, bien loin des 598.530 tonnes achetées en mars.

«Les importations varient en fonction des conditions de marché, des origines les plus compétitives et des besoins d’approvisionnement du marché local. Trois principaux paramètres que nous prenons en compte dans nos évaluations quotidiennes pour déterminer le choix de nos fournisseurs», avait expliqué Omar Yacoubi, président de la Fédération nationale des négociants en céréales et en légumineuses (FNCL), dans une déclaration pour Le360.

Le Maroc a importé 1.844.607 tonnes entre janvier et avril 2024

Au total, le Royaume a importé 1.844.607 tonnes entre janvier et avril 2024, un chiffre bien en deçà de l’objectif de 2,5 millions de tonnes fixé par l’Office national interprofessionnel des céréales et des légumineuses (ONICL), le 21 novembre 2023, lors de l’annonce de la mise en place d’un nouveau système de restitution à l’importation de blé tendre.

Les trois fournisseurs de blé tendre du Maroc durant le mois d’avril (source: Fédération nationale des négociants en céréales et en légumineuses)

Fournisseurs Quantités de blé tendre France 114.611 tonnes Allemagne 62.830 tonnes Russie 61.580 tonnes

Dans une circulaire datée du 31 janvier 2024, l’ONICL a aussi annoncé la mise en place d’une prime pour la constitution d’un stock de 10 millions de quintaux (1 million de tonnes) de blé tendre importé, du 1er février au 30 avril 2024. Récemment, le 29 avril dernier, l’office a dévoilé la mise en place d’une prime forfaitaire pour l’importation de blé tendre entre le 1er mai et le 31 décembre 2024.

Les achats de blé tendre sur le marché international pourraient permettre au Maroc d’alléger le déficit de la campagne céréalière. D’après les projections de Bank Al-Maghrib (BAM) basées sur des données au 10 mars 2024, la production céréalière nationale avoisinerait les 25 millions de quintaux à l’issue de cette campagne, très loin des 55,1 millions de quintaux (dont 29,8 millions de quintaux de blé tendre) une année auparavant. Soit une baisse de plus de 50%. Ce qui serait l’une des pires récoltes enregistrées au Maroc.

Lire aussi : Blé: voici la quantité que le Maroc devrait importer pour pallier l’insuffisance de la campagne céréalière

D’après l’institution dirigée par le wali Abdellatif Jouahri, cette importante chute de la moisson résulte de la baisse de la pluviométrie, engendrée par des conditions climatiques globalement défavorables.

Contacté par Le360, Omar Yacoubi avait indiqué que le Maroc devrait importer 10 millions de tonnes de cet «or brun» durant la présente campagne agricole pour pallier l’insuffisance de la prochaine récolte céréalière. «Il va falloir mieux s’organiser en termes de logistique, notamment dans la logistique portuaire pour éviter les encombrements, pour relever ce défi qui est à notre portée», avait-il soutenu.