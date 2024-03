Blé: le Maroc a importé plus de 29.800 tonnes depuis l’Ukraine en février

Le Maroc reprend ses approvisionnements en blé tendre depuis l’Ukraine plus de deux ans après leur suspension, suite au déclenchement de la guerre avec la Russie, le 24 février 2022. D’après les chiffres de la Fédération nationale des négociants en céréales et en légumineuses (FNCL), consultés par Le360, le Royaume a importé 29.848 tonnes de blé en provenance d’Ukraine durant le mois de février.

L’Ukraine, 3ème fournisseur du Maroc en février

Grâce à ces volumes qui ont été débarqués au port de Casablanca, l’Ukraine est devenue le troisième fournisseur de blé du Maroc, qui a acheté au total 318.274 tonnes le mois dernier, derrière la France (200.117 tonnes) et l’Allemagne (33.241 tonnes) et devant la Russie (27.000 tonnes), la Roumanie (20.435 tonnes) et les États-Unis (7.632 tonnes). «Avant le conflit avec la Russie, l’Ukraine était notre premier fournisseur et représentait 30% de nos importations. Les prix en mer Noire étant très concurrentiels, et les risques logistiques maîtrisés, c’est tout naturel d’y revenir progressivement», explique un négociant marocain contacté par Le360.

Au total, ce sont 1.007.056 tonnes de blé tendre qui ont été importées par le Royaume au cours des deux premiers mois de l’année, si l’on rajoute les 688.782 tonnes de janvier. Durant ce mois, la France était le premier fournisseur avec 457.216 tonnes, devant l’Allemagne (147.352 tonnes), la Russie (57.207 tonnes) et la Roumanie (27.007 tonnes).

Les six fournisseurs du Maroc en blé tendre en février 2024

Fournisseurs Quantités de blé tendre France 200.117 tonnes Allemagne 33.241 tonnes Ukraine 29.848 tonnes Russie 27.000 tonnes Roumanie 20.435 tonnes États-Unis 7.632 tonnes

Source: Fédération nationale des négociants en céréales et en légumineuses (FNCL).

La reprise des importations de blé depuis l’Ukraine intervient trois mois après des discussions entre des négociants marocains et des opérateurs privés ukrainiens et russes, en novembre 2023 à Rabat, pour relancer notamment les approvisionnements marocains depuis l’Ukraine. Des tables rondes ont été organisées avec la participation de l’Office national interprofessionnel des céréales et légumineuses (ONICL) et des ambassades et consulats de ces pays. «Nous avons établi des contacts avec des opérateurs privés de l’Ukraine et de la Russie pour aplanir les difficultés relatives à l’assurance des navires et au système de paiement afin de faciliter l’acheminement des cargaisons de blé au Maroc», avait indiqué Omar Yacoubi, président de la FNCL, dans une déclaration pour Le360.

Rappelons aussi que dans une circulaire datée du 31 janvier 2024, l’ONICL avait annoncé la mise en place d’une prime pour la constitution d’un stock de blé tendre importé. Ces importations, d’une capacité maximale de 10 millions de quintaux, doivent être réalisées du 1er février au 30 avril 2024, avec des plafonds de 3 millions de quintaux en février, 3 millions en mars et 4 millions en avril.

L’office national avait également annoncé, le 21 novembre de l’année dernière, la reconduction de son système de restitution à l’importation pour encourager l’achat de 2,5 millions de tonnes de blé tendre du 1er janvier au 30 avril 2024.