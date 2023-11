Blé: le Maroc reconduit son système de restitution pour l’importation de 2,5 millions de tonnes entre janvier et avril 2024

Le Maroc reconduit son système de restitution à l’importation de blé tendre. Dans une note destinée aux importateurs, datée du 21 novembre 2023, l’Office national interprofessionnel des céréales et légumineuses (ONICL) annonce la mise en place d’un nouveau système de restitution au profit des opérateurs pour l’importation de 2,5 millions de tonnes de blé tendre entre le 1er janvier et le 30 avril 2024.

D’après l’ONICL, cette mesure fait l’objet d’une décision conjointe du ministère de l’Économie et des finances et du ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement durable, et des eaux et forêts. «Les modalités de mise en application de ce système feront l’objet d’une circulaire qui sera publiée par l’ONICL», indique l’office, qui précise que les déclarations initiales d’importation, qui concernent les chargements durant la période précitée, ne doivent être déposées par les opérateurs à son siège qu’à partir du 1er janvier 2024.

Cette reconduction de la prime forfaitaire intervient à un mois de l’arrivée à échéance de la précédente, en vigueur du 1er octobre au 31 décembre 2023, dont l’objectif était d’encourager les négociants marocains à importer 2 millions de tonnes de blé durant cette période.

D’après les statistiques de la Fédération nationale des négociants en céréales et légumineuses (FNCL), obtenues par Le360, le Maroc a importé 256.013 tonnes de blé du 1er au 31 octobre 2023. La France a expédié le plus grand nombre de cargaisons avec 103.275 tonnes, devant la Roumanie (59.459 tonnes), la Lituanie (33.000 tonnes), la Pologne (32.979 tonnes) et la Russie (27.300 tonnes).

Des discussions avec les opérateurs russes et ukrainiens

Contacté par Le360, Omar Yacoubi, président de la FNCL, déclare que cette reconduction du système de restitution «était plutôt attendue», puisque «c’est une nécessité si le Maroc veut continuer à maintenir les prix du blé tendre à des niveaux acceptables pour le consommateur marocain», dans un contexte marqué par la flambée des cours de cette céréale sur le marché international. Rappelons que la prime forfaitaire, qui était fixée à 27,01 dirhams le quintal par l’ONICL, est passée à 28,43 dirhams le quintal durant ce mois de novembre.

Outre la diversification de leurs fournisseurs, les négociants marocains souhaitent aussi relancer les importations depuis l’Ukraine et accroître les volumes en provenance de la Russie. Des tables rondes ont été organisées dans ce sens à Rabat avec des opérateurs privés de ces deux pays, avec la participation de l’ONICL et de leurs ambassades et consulats.

«Nous avons établi des contacts avec des opérateurs privés de l’Ukraine et de la Russie pour aplanir les difficultés relatives à l’assurance des navires et au système de paiement afin de faciliter l’acheminement des cargaisons de blé au Maroc», révèle M. Yacoubi, qui annonce que les discussions se poursuivent entre les négociants marocains et les opérateurs privés de ces deux pays.