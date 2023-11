Céréales: le Maroc a importé 256.000 tonnes de blé en octobre, dont une partie en provenance de la Russie

Le 13 septembre dernier, le Maroc avait mis en place un nouveau système de restitution relatif aux importations de blé entre le 1er octobre et le 31 décembre 2023, afin d’encourager les négociants à acquérir 2 millions de tonnes de cette céréale sur le marché international. Objectifs: combler le déficit en céréales causé par la sécheresse et surtout sécuriser le stock national. Qu’en a-t-il été des importations au cours du mois d’octobre?

D’après les chiffres de la Fédération nationale des négociants en céréales et en légumineuses (FNCL), consultés par Le360, ce sont 256.013 tonnes de blé tendre qui ont été débarquées dans les ports marocains du 1er au 31 octobre, un volume inférieur aux 369.862 tonnes importées en septembre. Le port de Casablanca a réceptionné le plus grand nombre de cargaisons, avec 216.413 tonnes, suivi de ceux d’Agadir (33.000 tonnes) et de Jorf Lasfar (6.600 tonnes).

Le come-back de la Russie

La France reste le premier fournisseur du Royaume avec 103.275 tonnes importées, loin devant la Roumanie (59.459 tonnes), la Lituanie (33.000 tonnes) et la Pologne (32.979 tonnes). La Russie figure également dans la liste des fournisseurs, avec un volume de 27.300 tonnes.

Principaux fournisseurs du Maroc en blé tendre en octobre 2023 (Source: Fédération nationale des négociants en céréales et en légumineuses)

Fournisseurs Quantités de blé tendre France 103.275 tonnes Roumanie 59.459 tonnes Lituanie 33.000 tonnes Pologne 32.979 tonnes Russie 27.300 tonnes

Moscou, premier exportateur mondial de blé, qui avait quitté le pool des fournisseurs du Maroc depuis le déclenchement de la guerre avec l’Ukraine, le 24 février 2022, y confirme ainsi son retour, après les 27.500 tonnes importées par les négociants du Royaume en septembre dernier.

«Nous avons enregistré l’arrivée d’un bateau russe contenant 27.500 tonnes durant le mois de septembre. Nous espérons importer plus de blé russe et comptons diversifier davantage nos sources d’approvisionnement», révélait Omar Yacoubi, président de la FNCL, dans un entretien avec Le360.

Lire aussi : Quantités, ports de débarquement, primes... Tout sur les importations de blé du Maroc pour la campagne 2022-2023

La Russie, qui propose des prix jugés plus compétitifs par les négociants que ceux des autres exportateurs, devrait poursuivre ses expéditions vers le Royaume, après une récolte céréalière annoncée comme très abondante pour la saison 2022-2023.

Pour l’heure, difficile de savoir si l’objectif des 2 millions de tonnes sera atteint d’ici fin décembre. La prime forfaitaire, qui était fixée à 27,01 dirhams le quintal par l’Office national interprofessionnel des céréales et légumineuses (ONICL), est passée à 28,43 dirhams le quintal durant ce mois de novembre. Objectif: soutenir davantage les achats des importateurs marocains, dans un contexte marqué par une flambée des prix du blé sur le marché international, causée principalement par la guerre entre la Russie et l’Ukraine.