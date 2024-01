Blé: en décembre, le Maroc a importé 25% de ses volumes depuis la Russie

La Russie poursuit sa remontée dans le classement des principaux fournisseurs du Maroc en blé tendre. D’après les statistiques de la Fédération nationale des négociants en céréales et en légumineuses (FNCL), le Royaume en a importé en décembre dernier 81.346 tonnes de blé du pays des tsars, soit 25% de ses importations totales durant ce mois. Cela représente une hausse de plus de 8.200 tonnes par rapport aux 80.897 tonnes de blé russe réceptionnées durant le mois de novembre.

Près de 70% de ces cargaisons ont été débarquées au port de Casablanca (54.697 tonnes), le reste au port de Nador (26.650 tonnes). Cette progression a permis à la Russie de demeurer le troisième fournisseur du Maroc en blé tendre à fin 2023, derrière la France (89.100 tonnes) et la Lituanie (81.901 tonnes), et devant la Pologne (33.000 tonnes) et l’Allemagne (30.240 tonnes).

En décembre, le Maroc a importé 315.587 tonnes de blé tendre contre 500.726 tonnes en novembre, soit une baisse dépassant les 185.000 tonnes. «Les importations varient en fonction des conditions du marché, des origines les plus compétitives et des besoins d’approvisionnement du marché local. Trois principaux paramètres que nous prenons en compte dans nos évaluations quotidiennes pour déterminer le choix de nos fournisseurs», avait expliqué Omar Yacoubi, président de la FNCL, dans une déclaration pour Le360 en novembre dernier.

Les principaux fournisseurs du Maroc en blé tendre, en décembre 2023, (Source: FNCL)

Fournisseurs Quantité de blé tendre France 89.100 tonnes Lituanie 81.901 tonnes Russie 81.346 tonnes Pologne 33.000 tonnes Allemagne 30.240 tonnes

Entre octobre et décembre 2023, le Maroc a acheté 756.739 tonnes de blé tendre dans le cadre du système de restitution à l’importation mis en place, le 13 septembre, par l’Office national interprofessionnel des céréales et légumineuses (ONICL). Ce système a pour objectif d’encourager les négociants marocains à importer 2 millions de tonnes de cette céréale sur le marché international entre le 1er octobre et le 31 décembre 2023.

L’Office a également annoncé, le 21 novembre, la reconduction de ce système pour l’importation de 2,5 millions de tonnes de blé tendre entre le 1er janvier et le 30 avril 2024. La prime forfaitaire, octroyée par l’État marocain, correspond à la différence entre le prix de revient à la sortie du port et le prix d’importation de référence de 270 dirhams par quintal. Elle était fixée à 28,75 dirhams par quintal du 1er au 31 décembre 2023.