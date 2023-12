Blé: en novembre, le Maroc a presque triplé ses importations en provenance de la Russie

La Russie opère un retour en force parmi les principaux fournisseurs du Maroc en blé tendre. D’après les dernières statistiques de la Fédération nationale des négociants en céréales et en légumineuses (FNCL), le Royaume a importé 80.897 tonnes de blé tendre russe au cours du mois de novembre, soit près du triple des 27.300 tonnes réceptionnées en octobre. Le débarquement de ce volume s’est réparti entre les ports de Casablanca (30.750 tonnes), d’Agadir (27.300 tonnes) et de Nador (22.847 tonnes).

Cette importante hausse a placé la Russie comme le troisième fournisseur du Maroc en blé tendre au terme du mois de novembre, derrière la France (175.617 tonnes) et l’Allemagne (154.914 tonnes), et devant la Pologne (32.150 tonnes), la Lettonie (30.337 tonnes) et le Canada (15.200 tonnes).

Interrogé par Le360 sur les raisons de cette progression spectaculaire des importations de blé russe, Omar Yacoubi, président de la FNCL, évoque principalement les conditions favorables du marché. «L’euro s’est apprécié face au dollar durant cette période, ce qui nous a permis d’augmenter les achats de blé européen, notamment en provenance de la Russie», explique-t-il.

Selon notre interlocuteur, les récentes discussions entamées avec les opérateurs russes ont également facilité ces achats. «Nous avons maintenu des échanges permanents avec les opérateurs russes pour faciliter les transactions avec les négociants marocains. Certes, rien n’est encore gagné puisque les tracasseries persistent, notamment les difficultés liées à l’assurance des navires et les vérifications supplémentaires des banques sur l’identité des exportateurs russes, mais nous restons optimistes et poursuivons les discussions», souligne-t-il.

Les principaux fournisseurs du Maroc en blé tendre, en novembre 2023 (Source: FNCL)

Fournisseurs Quantités de blé tendre France 175.617 tonnes Allemagne 154.914 tonnes Russie 80.897 tonnes Pologne 32.150 tonnes Lettonie 30.337 tonnes Canada 15.200 tonnes États-Unis 1.171 tonnes

En novembre, le Maroc a presque doublé ses importations globales de blé tendre, qui ont atteint les 490.286 tonnes, bien au-dessus des 256.013 tonnes enregistrées en octobre. Une progression stimulée par la hausse des importations russes, mais aussi par le retour en force des achats auprès de l’Allemagne, pays qui était absent du top 5 des fournisseurs en octobre, et qui n’avait exporté que 15.000 tonnes en septembre vers le Royaume.

«Les importations varient en fonction des conditions de marché, des origines les plus compétitives, et des besoins d’approvisionnement du marché local. Trois principaux paramètres que nous prenons en compte dans nos évaluations quotidiennes pour déterminer le choix de nos fournisseurs», explique Omar Yacoubi.

Au total, le Maroc a importé 746.299 tonnes de blé entre les mois d’octobre et de novembre, dans le cadre du système de restitution à l’importation, instauré le 13 septembre 2023 par l’Office national interprofessionnel des céréales et légumineuses (ONICL) afin d’encourager les négociants marocains à acquérir 2 millions de tonnes de cette céréale sur le marché international entre le 1er octobre et le 31 décembre 2023. L’Office a également annoncé, le 21 novembre, la reconduction de ce système pour l’importation de 2,5 millions de tonnes de blé entre le 1er janvier et le 30 avril 2024.