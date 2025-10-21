Poivrons: le Maroc devient le fournisseur quasi exclusif de l’Espagne, les exportations atteignent un record

L’Espagne est de plus en plus dépendante du Maroc pour ses importations de poivrons. D’après les données publiées par le site spécialisé Hortoinfo, à partir des statistiques d’Estacom (ICEX–Agence fiscale espagnole), les importations espagnoles de poivrons ont atteint un niveau historique durant la campagne 2024/2025, avec 113.110 tonnes achetés pour une valeur totale de 152,79 millions d’euros.

Le Maroc, fournisseur quasi exclusif du marché espagnol

Le Royaume domine très largement ce marché: 91,9% des poivrons importés par l’Espagne proviennent du Maroc, soit 103.970 tonnes exportés pour 135,79 millions d’euros. Le prix moyen à l’importation s’est établi à 1,31 euro le kilo, un record qui confirme le poids croissant du Maroc dans les approvisionnements agricoles espagnols.

L’évolution des importations espagnoles de poivrons par pays

Pays Tonnes 2024/2025 Part Tonnes 2015/2016 Variation en tonnes Maroc 103.972,6 91,92% 39.821 161% Portugal 2.868,9 2,54% 417,1 588% France 2.150,1 1,90% 1.816,1 18% Pays-Bas 1.325,4 1,17% 398,8 232% Belgique 817,1 0,72% 343,5 138% Allemagne 768,8 0,68% 101,2 659% Pologne 558,9 0,49% 112,3 398% Hongrie 152,3 0,13% 0,4 34.524% Italie 83,5 0,07% 219,2 -62% Danemark 69,5 0,06% 8,3 739% Autres 344,6 0,30% 315,1 9% TOTAL 113.111,7 100% 43.553 160%

En dix campagnes, les exportations marocaines de poivrons vers l’Espagne ont bondi de 161%, traduisant la capacité de la filière maraîchère marocaine à répondre aux besoins du marché européen.

Une concurrence européenne marginale

Les autres fournisseurs restent loin derrière: le Portugal n’a exporté que 2.870 tonnes, la France 2.150 tonnes, les Pays-Bas 1.320 tonnes et la Belgique 817 tonnes.

Ces chiffres confirment que le Maroc reste pratiquement le seul acteur non européen capable d’assurer un approvisionnement massif et régulier en poivrons vers l’Espagne.

Un atout stratégique pour l’agriculture marocaine

Cette performance renforce la position du Maroc comme partenaire agricole clé du voisin ibérique. Grâce à la compétitivité de ses prix, à la qualité de ses productions et à sa proximité géographique, le Royaume consolide son rôle de fournisseur stratégique de fruits et légumes sur le marché européen, notamment durant les périodes de creux de la production continentale.