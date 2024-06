Agriculture: le Maroc, deuxième vendeur de poivrons à l’UE au premier trimestre 2024

Les exportations marocaines de poivron vers les marchés de l’Union européenne (UE) ont progressé de 48,47% au premier trimestre 2024 par rapport à la même période de 2019, avec un volume de près de 64.000 tonnes. C’est ce que rapporte le site spécialisé Hortoinfo, qui s’est basé sur les données du service statistique Euroestacom (ICEX-Eurostat).

Ces expéditions ont rapporté aux exportateurs marocains un montant de 84,88 millions d’euros (le prix moyen étant de 1,33 euro le kilogramme). Ce qui a permis au Maroc de se classer deuxième fournisseur de l’UE en ce produit, avec une part de 19,23% du total des poivrons vendus sur les marchés communautaires au cours des trois premiers mois de 2024.

La première place a été occupée par l’Espagne qui accapare près de la moitié des poivrons écoulés sur ces marchés au cours de la période considérée, en nette baisse (-46,33%), toutefois, par rapport à fin mars 2019. Sachant que, selon la même source, les importations de l’UE en poivron ont connu un recul de plus de 28% sur la période.

La troisième place revient à la Turquie, avec un volume vendu entre janvier et mars 2024 sur les marchés communautaires de plus de 38.000 tonnes de poivron, avec une part de 11,43%. Viennent ensuite l’Allemagne (avec 19.000 tonnes) et les Pays-Bas (15.000 tonnes).