Les exportations marocaines de légumes sous serre en nette baisse

Les exportations marocaines de légumes sous serre ont subi un sévère revers en raison du changement climatique et des événements météorologiques extrêmes au cours des premiers mois de la campagne d’exportation 2023-2024, rapporte le site spécialisé EastFruit.

En effet, de juillet à novembre 2023, les expéditions marocaines de tomates ont chuté de près de 20% par rapport à la même période de la saison précédente, s’établissant à 206.000 tonnes, tandis que celles de concombres ont stagné à 6.700 tonnes. Seules les exportations de poivron doux ont échappé à ce sort, affichant une augmentation de 9% à 48.000 tonnes.

Ces données tranchent avec les performances impressionnantes de ces exportations par le passé, relève EastFruit. Ainsi, illustre le site, entre 2017 et 2022, les exportations de concombres du Maroc ont triplé, et en 2022, le pays est devenu le troisième exportateur mondial de tomates, dépassant l’Iran et l’Espagne.

Les cultures sous serre touchée par les sécheresses

Cependant, maintenir de tels taux de croissance sera plus difficile pour les exportateurs locaux face au changement climatique, estime la même source. Les cultures sous serre, qui génèrent des centaines de millions de dollars chaque année, sont en effet de plus en plus touchées par les sécheresses persistantes, les pénuries d’eau, les événements météorologiques extrêmes. Par exemple, en 2022, le Maroc a engrangé plus de 266 millions de dollars grâce aux seules exportations de tomates, et 30 millions de dollars supplémentaires grâce aux exportations de poivrons et de concombres.

EastFruit note également que les pays de l’Union européenne sont les principaux clients des produits sous serre du Maroc, représentant environ 70% des exportations totales de tomates, de poivrons et de concombres de juillet à novembre 2023. Le Royaume-Uni et les pays d’Afrique subsaharienne sont les deuxième et troisième marchés les plus importants, avec des parts respectives de 16,5% et 12%.